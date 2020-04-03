ميرور: ماجواير يطلب من لاعبي يونايتد التبرع بـ٣٠٪ من رواتبهم لمستشفيات مانشستر

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 14:42

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

طلب هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد من زملائه التبرع بنسبة ٣٠٪ من رواتبهم من أجل الأعمال الخيرية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأرسل ماجواير وفقا للتقرير رسالة إلى كافة زملائه في الفريق يطلب منهم أن يتبرعوا لمستشفيات مدينة مانشستر.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد يدعمون الفكرة كثيرا خاصة وأنهم يرغبون في أن يعرف الجميع أنهم يقومون بدورهم المجتمعي.

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يأتي ذلك الطلب من ماجواير بعد مفاوضات عديدة بين اللاعب وإد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر حول قيام اللاعبين بتبرعات خيرية.

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أغنى الأندية في العالم، ولا يرغب من لاعبيه أن يتنازلوا عن جزء من رواتبهم، لكن قبل برغبتهم في التبرع للأعمال الخيرية.

معركة نارية اندلعت في إنجلترا مساء الخميس بسبب تصريحات مات هانكوك وزير الصحة البريطانية ومطالبته للاعبي الدوري الإنجليزي بالقيام بدورهم وقبول تخفيض رواتبهم لتخطي الأزمة.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لم تتأخر وأصدرت بيانا ناريا ردت من خلاله واتهمت الأندية علانية بـ"الاستخدام السيء للأذونات الحكومية في حين أنهم بإمكانهم الدفع للاعبين والطاقم الفني والإداري". (طالع التفاصيل).

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