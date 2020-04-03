مصدر في اتحاد الكرة يُجيب لـ في الجول:هل يُطبق السيناريو البلجيكي في مصر

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 00:02

كتب : أحمد الخولي

الكورونا والكرة المصرية

تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن مصير بطولة الدوري، مشيرا إلى "لا داعي للاستعجال".

المسابقات الرياضية حول العالم متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.

لم يتحدد مصير أي مسابقة، باستثناء الدوري البلجيكي بعدما قررت الرابطة إيقاف المسابقة تماما والاعتماد على الجدول الحالي، وبذلك يتوج المتصدر بلقب الدوري. (طالع التفاصيل)

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فهل يفعل اتحاد الكرة المصري نفس الأمر؟ أوضح المصدر: "اتحاد الكرة ليس ملزما أو مجبرا على تطبيق السيناريو البلجيكي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "احتمالات استئناف النشاط مازال قائما. لا داعي للاستعجال باتخاذ أي قرار الآن".

وتابع "سيتم التنسيق حول القرار في جميع الأحوال مع مختلف الجهات المعنية في الدولة المصرية".

وأشار "من باب أولى النظر في الخطوات التي ستقوم بها الدول الأكثر تقدما وتطورا في كرة القدم مثل إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا".

وأتم "القرار في مصر سيكون وفقا لرؤية مصرية خالصة تحتكم للظروف والواقع الداخلي".

وقرر اتحاد الكرة المصري في وقت سابق تعليق نشاط الكرة في مصر، قبل أن يمد فترة التعليق لمدة 15 يوما بداية من نهاية شهر مارس. (طالع ترتيب الدوري المصري من هنا)

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