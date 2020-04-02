تقرير: إنهاء الموسم في بلجيكا وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري

قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين إيقاف منافسات الدوري تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، وإلغاء ما تبقى من مباريات، ومن المفترض أن توافق الجمعية العمومية على ذلك القرار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة HLN البلجيكية.

وقال التقرير إن الشكل النهائي الحالي لجدول الدوري وترتيب الفريق سيكون نهائيا، ما يعني تتويج فريق كلوب بروج بطلا ويخوض جينت المنافسات الإقصائية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا كوصيف للبطل.

وتدرس حاليا لجنة أخرى في اتحاد الكرة البلجيكي طريقة إنهاء بطولة الكأس وإذا ما كان يجب لعب مباراة النهائي أم لا. وأهمية المباراة تكمن في أنها تؤهل للمنافسات الأوروبية، وكذلك المباراة الإقصائية التي تحسم الصعود والهبوط بين الدرجات.

نهاية الموسم في هذا الوقت يعني أن شارلروا حجز تذكرة مباشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، فيما سيخوض أنتويرب وستاندرليج المراحل الأولية الإقصائية المؤهلة للبطولة.

فيما يمتلك أنتويرب فرصة للتأهل مباشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي إن فاز بلقب الكأس في النهائي ضد كلوب بروج.

وتوقفت منافسات الدوري البلجيكي بعد ٢٩ جولة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان كلوب بروج متصدرا برصيد ٧٠ نقطة يليه جينت برصيد ٥٥ نقطة.

وسيكون ذلك هو لقب الدوري الـ١٦ في تاريخ كلوب بروج وثاني مرة بعد تتويجه باللقب في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

بلجيكا سجلت حتى الآن ١٣ ألف و٩٦٤ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" و٨٢٨ حالة وفاة وألفين و١٣٢ حالة تعافي.

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