تقرير: إنهاء الموسم في بلجيكا وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري

الخميس، 02 أبريل 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

كلوب بروج

قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين إيقاف منافسات الدوري تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، وإلغاء ما تبقى من مباريات، ومن المفترض أن توافق الجمعية العمومية على ذلك القرار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة HLN البلجيكية.

وقال التقرير إن الشكل النهائي الحالي لجدول الدوري وترتيب الفريق سيكون نهائيا، ما يعني تتويج فريق كلوب بروج بطلا ويخوض جينت المنافسات الإقصائية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا كوصيف للبطل.

وتدرس حاليا لجنة أخرى في اتحاد الكرة البلجيكي طريقة إنهاء بطولة الكأس وإذا ما كان يجب لعب مباراة النهائي أم لا. وأهمية المباراة تكمن في أنها تؤهل للمنافسات الأوروبية، وكذلك المباراة الإقصائية التي تحسم الصعود والهبوط بين الدرجات.

أخبار متعلقة
مدرب المدينة المنورة يحكي لـ في الجول تفاصيل الشفاء من كورونا: الجميع بكى لسوء حالتي الاتحاد المكسيكي يلغى بطولات الشباب بسبب فيروس كورونا مدرب بورنموث أول شخص في الدوري الإنجليزي يخفض راتبه بسبب كورونا

نهاية الموسم في هذا الوقت يعني أن شارلروا حجز تذكرة مباشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، فيما سيخوض أنتويرب وستاندرليج المراحل الأولية الإقصائية المؤهلة للبطولة.

فيما يمتلك أنتويرب فرصة للتأهل مباشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي إن فاز بلقب الكأس في النهائي ضد كلوب بروج.

وتوقفت منافسات الدوري البلجيكي بعد ٢٩ جولة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان كلوب بروج متصدرا برصيد ٧٠ نقطة يليه جينت برصيد ٥٥ نقطة.

وسيكون ذلك هو لقب الدوري الـ١٦ في تاريخ كلوب بروج وثاني مرة بعد تتويجه باللقب في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

بلجيكا سجلت حتى الآن ١٣ ألف و٩٦٤ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" و٨٢٨ حالة وفاة وألفين و١٣٢ حالة تعافي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين

في بلجيكا الدوري البلجيكي فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوشكاش.. اسم تعرف به المجر رغم سلبه جنسيته.. أسس مملكته في مصر 11 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: إنهاء الموسم في بلجيكا وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري ساعة | أوروبا
خليك في البيت - مصطفى كيجو ولعبة الأسئلة.. المشاركة في المونديال بعمر 19 ومباراة لا تنسى بالدوري ساعة | رياضات أخرى
بلال لـ في الجول: الأهلي هو من يمتلك الشخصية.. والآن حان دور سليمان ومعلول ساعة | الدوري المصري
أسامة عرابي لـ في الجول: رحيل إكرامي وعاشور وفتحي لن يؤثر بشكل كبير على الأهلي ساعة | الدوري المصري
مدرب المدينة المنورة يحكي لـ في الجول تفاصيل الشفاء من كورونا: الجميع بكى لسوء حالتي ساعة | الدوري المصري
مدير التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن أي لاعب يحتاجه الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد ناجي: معسكر المنتخب في أمم إفريقيا كان منضبطا إلى أن حدثت مشكلة وردة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 3 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك