القيعي: لا تغضبوا من فتحي.. الليلة كلها "خلاف بين الوكلاء"

فسر عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي تعثر مفاوضات التجديد لأحمد فتحي، محددا الدروس المستفادة من الأمر، وموجها رسالة لجماهير النادي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

قال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "الحضري حقق كل ما يتمناه لاعب كرة قدم، فهو الأفضل على مدار سنوات طويلة وحقق بطولات إفريقية مع النادي والمنتخب، وصاحب تجربة احترافية مهمة سواء اتفقنا عليها أم لا أو استفاد منها أم لا، ولكنها أثارت جدلا، وحقق رقما قياسيا في كأس العالم".

وأضاف "لقد حقق الحضري ما لا يجعله يحتاج لأن يصرح بما قاله .. فهو يمنحك شعور بأن الحضري يقول ليتني تركت كل ما حققته وأستمر مع الأهلي، الرسالة تصلني بهذا المفهوم رغم رحيله قبل 11 عاما، ومع ذلك كان يتمنى أن يعتزل في الأهلي، لا يشعر بالأمر إلا من فاته التجربة".

ووجه الحضري رسالة لـ فتحي مشيرا إلى "كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطئي". (طالع التفاصيل)

وأكمل القيعي حديثه قائلا "وجهنا رسالة لنادر شوقي خوفا من كل اللغط الذي أثير آخر 20 يوما، لقد أعلن نادر شوقي فض العلاقة مع أحمد فتحي، ما أحزنه أن فتحي لم يبلغه، هذه كلمة مهمة جدا".

واستطرد "لقد قال نادر شوقي إن عدلي القيعي لا يعرف تفاصيل هذا الملف، ويبدو أيضا أن نادر شوقي لم يكن يعلم، لدرجة دفعته للقول نحن من نقلب الترابيزة على النادي".

ولخص عدلي القيعي الأمر بقوله "الليلة كلها خلاف وكلاء".

وأشار القيعي "فتحي كان يتواصل بشكل مباشر مع ممدوح عيد الذي لديه صفتين، لقد كان الوكيل السابق للاعب وحاليا المدير التنفيذي لبيراميدز، لا أعلم تفاصيل علاقته بنادي بيراميدز، قد يكون الاتفاق أن يحصل على عمولة من ضم لاعبين كبار ومحترفين وتحدث دويا مثل شريف إكرامي ثم أحمد فتحي، لا نعلم ماذا كان يدور في رأسه من قبل".

وأردف مستشار التسويق والتعاقدات بالأهلي "قلت (لا تستهلكونا) لأنني أحمل هم فترات الغموض وفرصة للأقاويل، قرار فتحي كان واضحا بالرحيل، ونادر شوقي يبدو أنه لم يعرف شيئا، بدليل أنه يقول أن فتحي يتفاوض مباشرة مع بيراميدز".

وواصل "ممدوح عيد هذا عمله ولكن في إطار مكتبه وبوضوح لتفادي مشاكل يتحمل اللاعب بعض رذاذها، ما المشكلة أن تصرح بالرغبة في البداية، كابتن شريف إكرامي تقريبا لم يغضب منه أحد، بعدما أعلن أنه لن يستمر ليس حبا، بل لرغبته في اللعب ووصول عرض مناسب، ولم يستغرق الأمر مع إكرامي سوى 5 دقائق ثم تفهمت لجنة التخطيط موقفه وقدرته واحترمته ووجهت له الشكر".

وكشف عدلي القيعي "خلافي مع شريف إكرامي الوحيد، ألا يعلن القرار عبر السوشيال ميديا بل وسيلة أفضل بعد التحدث مع إدارة النادي ثم عقد مؤتمر صحفي، لأن الإعلان عبر السوشيال ميديا يؤدي إلى ضجة".

وتساءل عدلي القيعي "أين التأخير في فتح الملف ونادر شوقي يشير إلى أنه تم عقد جلسة في منتصف فبراير أي بعد فترة الانتقالات الشتوية؟".

وألمح "البعض يتاجر.. ولكن كان هناك حرص من جانب النادي الأهلي وأي لاعب يريد شراءه من الإسماعيلي أن يأخذ النادي القديم حقه، لم نكن نقبل أي خطوة تجاه جماهير غاضبة من رحيل لاعبها، لكنها حسابات، يكفي أن الجماهير غاضبة، ونعوض الإسماعيلي بمبلغ يساعده في ضم لاعب يعوض به ويحل مشاكل، أي وقفت مع نادي الإسماعيلي وليس ضده".

ونوه عدلي القيعي للدرس المستفاد من هذا الملف، قائلا "سنخرج بمفاهيم احترافية يجب أن تكون لدينا، من حق اللاعب أن يفكر في مستقبله واتجاهاته، ونتمنى أن تكون العلاقة جيدة بين النادي وجماهيره بمعنى أن يتبادل الطرفان التضحية مقابل أن يكسب مستقبل ومكانة لدى الجماهير".

ووجه القيعي رسالة بقوله "أتمنى ألا يغضب أحد ضد فتحي وكفى تعليقات سلبية، ونتمنى له التوفيق".

وحول جملة "الأهلي لا يقف على أحد" قال القيعي "بديهيات. والعجلة تدور في العالم كله، ولا تقف على ألمع نجوم العالم، تحدث كبوات لأي فريق وينتفض، وقد لا تحدث كبوات".

وأضاف عدلي "من واقع مواقفي السابقة معه، فإن أحمد فتحي يستغرق وقتا طويلا في التفاوض وليس التفكير، لذا شعرت أنه ليس بحاجة لمهلة يومين، مع تأكيد نادر شوقي أنه وصل لكل ما يريده".

وأردف "المطالب الجديدة لفتحي ربما هي مجال جديد لتبرير أنه غير قادر على التوقيع على العقد الجديد..انتهت العلاقة ولم ينته الاحترام وينبغي ألا ينتهي، لا نعرف الموسم متى ينتهي هذه ليست حساباتنا".

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وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

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