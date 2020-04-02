هشام حنفي لـ في الجول: الأهلي سيتأثر معنويا برحيل الثلاثي.. وأتوقع عودة باسم علي

الخميس، 02 أبريل 2020 - 17:59

كتب : أحمد شاكر

شريف إكرامي - الأهلي

يؤمن هشام حنفي لاعب خط وسط الأهلي السابق أن ناديه سيتأثر معنويا بعد رحيل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي في فترة انتقالات واحدة.

وقال هشام حنفي لـFilGoal.com: "سيهتز الأهلى بشكل معنوي لكن من الناحية الفنية فلن يحدث ذلك".

وبرر لاعب خط وسط الأهلي السابق حديثه "شريف إكرامي وعاشور كانا لا يلعبان كثيرا وفتحي كان يشارك على فترات، نعم وجودهم مؤثر معنويا وقياديا لكن هذه هي كرة القدم في كل العالم".

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وأكمل "كلنا اعتزلنا بذات الطريقة والأهلي يظل قوي".

وعن رأيه فيمن يكون القائد الأنسب للأهلي وهل بالأقدمية أم باختيار المدرب أجاب "أعتقد أن نظام الأقدمية يجب أن يستمر وتذهب شارة قيادة الفريق لمحمد الشناوي".

وأضاف "الشناوي يمتاز بشخصية قيادية هادئة تجعله قادرا على قيادة الأهلي".

أما بسؤاله عمن الأنسب لشغل منصب الظهير الأيمن في الأهلي بعد رحيل فتحي أجاب "محمد هاني يلعب بشكل أساسي ويملك خبرات كافية ستساعده على الاستمرار".

وأتم "أتوقع عودة باسم علي من إعارته للجونة كذلك وهناك عددا من اللاعبين الشباب سيكون لهم دور مع الفريق".

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