ريال مدريد يعلن وفاة بينيتو مدافعه الأسبق

الخميس، 02 أبريل 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

بينيتو - ريال مدريد

أعرب نادي ريال مدريد عن آسفه وحزنه الشديد لوفاة جويو بينيتو مدافع الفريق الأسبق عن عمر يناهز 73 عاما.

ونقل نادي ريال مدريد في بيان رسمي تعازيه إلى باولا زوجته وباتريسيا وروبن نجليه ولجميع أفراد أسرته ومحبيه.

وكان بينيتو قد سبق له اللعب لريال مدريد 13 موسما وفاز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات وكاس الملك 5 مرات.

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وخاض بينيتو 240 مباراة رسمية مع ريال مدريد و22 مع منتخب إسبانيا.

وكان بينيتو يعاني من المرض منذ فترة طويلة وحاول ريال مدريد دعمه في كفاحه برحلة المرض.

وذكر ريال مدريد الحداد على ذكرى أحد أروع المدافعين في تاريخ النادي.

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