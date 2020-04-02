مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير منصب رئيس الحكام بعد استقالة الغندور

الخميس، 02 أبريل 2020 - 15:22

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

من يخلف جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام لاتحاد الكرة المصري؟ الكثير من التكهنات ظهرت.

كشف مصدر داخل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ترشيح بعض الأسماء لتولي رئاسة لجنة الحكام، بعد مبادرة جمال الغندور بالاعتذار عن عدم استكمال عمل اللجنة خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "كل ما أشيع حول ترشيح أسماء بعينها لخلافة الغندور في منصبه عار تماما من الصحة".

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وأضاف "اللجنة قررت إسناد تلك المهمة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق إلى أي أسماء أخرى".

المصدر أتم "قرار اللجنة كان واضحا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أي اسم آخر في هذه الفترة، وكل ما يقال عن ترشيح أسماء أخرى غير الثنائي لا أساس له من الصحة".

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