خليك في البيت - مصطفى كيجو ولعبة الأسئلة.. المشاركة في المونديال بعمر 19 ومباراة لا تنسى بالدوري

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع مصطفى مكاوي "كيجو" نجم كرة السلة لنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أصعب لاعب واجهته؟

Paugasol لاعب منتخب إسبانيا الأول في كأس العالم 2014.

- لاعب تطمئن حين يتواجد في فريقك؟

تيريل ستوجلين.

- لو لم تكن لاعبا لكرة السلة ففي أي لعبة كان يمكن أن تكون بطلا؟

كرة يد

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

عندما علمت بانضمامي لقائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2014، وكان عمري 19 عاما كأصغر لاعب في البطولة.

- مباراة لا تنساها؟

كانت أمام الجزيرة الموسم الماضي لتحديد بطل الدوري، كانت المباراة الخامسة بعد التعادل 2-2.

تقدمنا 2-0 في المباريات لكن تعادل الجزيرة 2-2 لكن نجحنا وحصدنا اللقب في النهاية.

- هل تشجع كرة قدم؟ وما هي فرقك المفضلة؟

الزمالك محليا وريال مدريد عالميا.

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

ليبرون جيمس (كرة سلة) - رافائيل نادال (تنس) - كريستيانو رونالدو (كرة قدم) - مايكل جوردان (كرة سلة) - ليونيل ميسي (كرة قدم).

- وفي تاريخ مصر؟

حازم إمام (كرة قدم) - أحمد الأحمر (كرة يد) - شيكابالا (كرة قدم) - أحمد صلاح (كرة طائرة) - مدحت وردة (كرة سلة).

- العمل الفني المفضل لك؟

La casa de papel مسلسل

Fast and furious فيلم

- فنان لا تفوت أي عمل فني له؟

Vindiesel

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين