بلال لـ في الجول: الأهلي هو من يمتلك الشخصية.. والآن حان دور سليمان ومعلول

يرى أحمد بلال نجم هجوم الأهلي السابق إن فريقه هو من يمتلك الشخصية وليس اللاعبين، مشيرا إلى أن علي معلول ووليد سليمان سيتوليان المسؤولية الآن لقيادة الفريق بعيدا عن الشارة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح بلال قائلا: "الأهلي صاحب الشخصية، وهو من يفرضها في كل مكان، يوجد دور كبير للاعبيه داخل الملعب صحيح، لكن الأجيال اختلفت، هناك جودة جديدة ظهرت".

وواصل "اللاعبون الجدد استمدوا شخصيتهم من القدامى ومن المفترض أن يكون ذلك قد حدث خلال الفترة الماضية".

وأكمل "الشارة في الأهلي بالأقدمية، ولاد النادي أحق بالشارة، هناك ترتيب للقادة، إنما أن تكون مسؤولا في الملعب ذلك أمر آخر".

وتابع "وليد سليمان ومعلول بكل تأكيد سيكونان مسؤولين في الملعب بصرف النظر من يرتدي الشارة".

وأتم "هاني بديل فتحي، أصبح يمتلك من الخبرات ما يؤهله للعب في هذا المركز بشكل جيد، يجب التعاقد مع رجب بكار ليكون مع هاني".

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري. ليكون الثالث بعد إكرامي الذي أعلن بنفسه قرار الرحيل ثم عاشور الذي أبلغه الأهلي أنه أمامه الاعتزال أو الرحيل لفريق آخر.

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