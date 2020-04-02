أسامة عرابي لـ في الجول: رحيل إكرامي وعاشور وفتحي لن يؤثر بشكل كبير على الأهلي

الخميس، 02 أبريل 2020 - 13:13

كتب : أحمد شاكر

منتخب مصر - إكرامي - فتحي

يرى أسامة عرابي قائد الأهلي السابق أن رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لن يؤثر على الأهلي بشكل كبير نظرا لتواجد الثنائي الخبير محمد الشناوي ووليد سليمان، كما أنهم لم يشاركوا بشكل أساسي مؤخرا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com

وليد سليمان

النادي : الأهلي

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح عرابي قائلا: "بكل تأكيد عاشور وإكرامي وفتحي أصحاب خبرات طويلة، حتى وإن لم تكن مشاركاتهم مؤخرا ليست مستمرة، لكن كان لهم دورهم خارج الملعب بكل تأكيد".

وأضاف "بالنسبة للقادة، هناك محمد الشناوي ووليد سليمان، أمام الشارة فبكل تأكيد ستكون بالأقدمية".

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وواصل "خروج الثلاثي الكبير مؤخرا لن يكون مؤثرا بشكل كبير، بكل بساطة شريف لم يكن يلعب بشكل أساسي وعاشور مثله، فتحي كان يلعب بالتبادل مع هاني ولكنه كان مؤثرا".

وأكمل "لاعبون كبار رحلوا عن الأحمر طيلة تاريخه ومازال الأهلي مستمر، حتى لو تأثر لفترة بسيطة لكنه يعوض مع الوقت".

وأتم "بديل فتحي كصفقات ممكن أن يكون رجب بكار أو كريم العراقي".

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري. ليكون الثالث بعد إكرامي الذي أعلن بنفسه قرار الرحيل ثم عاشور الذي أبلغه الأهلي أنه أمامه الاعتزال أو الرحيل لفريق آخر.

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