مدير التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في الاستغناء عن أي لاعب يحتاجه الفريق

كشف محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي ان إدارة النادي لا تفكر نهائيا في الاستغناء عن أي لاعب يحتاجه الفريق.

وقال خلف لـ FilGoal.com: "إدارة النادي جددت قبل الموسم الحالي ولمدة خمسة مواسم لمعظم العناصر الأساسية".

وأوضح "حدث ذلك مع عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد أيمن ومدحت فقوسة وغيرهم".

وتابع "تم تجديد التعاقد لرغبة النادي في استمرار هذه المواهب وللسعي في بناء فريق جديد للإسماعيلي".

وأضاف خلف "إدارة النادي تهدف لتكون مدة التعاقد لعدة مواسم ممتدة حتى يتم تحقيق أفضل استفادة من اللاعبين".

وتسائل خلف "كيف تتحقق تلك الاستفادة إذا تم الاستغناء عن أي عنصر يحتاجه الفريق؟".

وأتم مدير التسويق والتعاقدات تصريحاته "من المفترض استمرار تلك العناصر لفترة حتى يحقق النادي من خلالهم أهدافه بعدها يتم النظر لأي شيء آخر".

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