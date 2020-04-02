أحمد ناجي: معسكر المنتخب في أمم إفريقيا كان منضبطا إلى أن حدثت مشكلة وردة

يرى أحمد ناجي مدرب الحراس السابق لمنتخب مصر، بأن معسكر المنتخب خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة كان منضبطا، إلى أن أحدثت مشكلة عمرو وردة.

عمرو وردة النادي : لاريسا مصر

وقال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "معسكر منتخب مصر كان يسير بشكل طبيعي ومنضبط، إلى أن حدثت مشكلة عمرو وردة".

وأضاف "الجهاز الفني اتخذ قرارا بخروج وردة من معسكر منتخب مصر. كان هذا هو الحل الطبيعي والذي سينهي كل الأمور ويعيد الهدوء للمعسكر".

ناجي عاد وأكمل "لكن اللاعبون تدخلوا ورفضوا قرار الجهاز الفني. أستطيع القول بأن اللاعبين هم من اتخذوا قرار بقاء وردة في المعسكر".

مدرب الحراس واصل "هنا حدث التسيب. بعض الأطراف التي لا دخل لها بالأمر دخلت في المشكلة، ولذلك حدث بعض التسيب في المعسكر".

وشرح "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأشرف صبحي وزير الرياضة، عقدا اجتماعا باللاعبين، وفي النهاية ارتضيان بقرار بقاء اللاعب نزولا على رغبة اللاعبين لعدم تحطيم معنوياتهم".

ويسترجع ناجي "أذكر أنني عقدت جلسة مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب وقتها، فقال لي أن (الدنيا هتبوظ). من كان يتزعم اللاعبين؟ أعتقد محمد صلاح".

وأتم "خافيير أجيري لم يكن موافقا على قرار بقاء عمرو وردة. مشاركته أمام جنوب إفريقيا؟ في النهاية لم يكن لدينا سوى عدد قليل من اللاعبين المتاحين واضطر إلى ذلك بما أنه سيستمر مع الفريق".

منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف. بطولة استضافتها مصر على أرضها، وفازت بها الجزائر في النهاية على حساب السنغال.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين