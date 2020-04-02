فان دايك يوجه رسالة لجماهير ليفربول والعالم

الخميس، 02 أبريل 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

وجه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رسالة لجماهير ناديه وجماهير الكرة في العالم حول كيفية أنهاء وضع كرة القدم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المجهول هو الجزء الصعب لأنه من الواضح أن الجميع يريد التطلع إلى شيء ما، فأنت تريد التفكير في المدة التي سيستغرقها الأمر".

وأضاف الدولي الهولندي "أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن تكون صبورًا للغاية، وتفعل الشيء الصحيح وتبقى في المنزل".

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وأردف "ابق مع عائلتك واستمتع باللحظات مع عائلتك، واستمتعوا بلحظات التواجد معًا والاستفادة القصوى منها. سوف نتجاوز كل هذا إذا فعلنا جميعًا الشيء الصحيح".

وتابع "لا أريد أن أقول انظر للإيجابيات في هذا لأنه لا يزال هناك الكثير من السلبيات في الوضع الحالي، هناك الكثير من الناس يموتون وهذا أمر مروع، ولكن هناك أشياء إيجابية يجب أن تنظر إليها".

وواصل "افعل الشيء الصحيح بالبقاء في المنزل. فكر في باقي البشر لأنك لا تساعد نفسك فقط من خلال البقاء في المنزل، بل تساعد باقي الناس أيضًا، وهذا هو الشيء المهم".

وأتم فان دايك رسالته "ما عليك سوى اتباع القواعد، واتباع القيود التي وضعتها الحكومات في كل دولة في العالم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نجتاز بها هذا، وسوف نفعل ذلك. أنا لا أشك في ذلك على الاطلاق".

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