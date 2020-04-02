اسكواش - مد فترة توقف المسابقات إلى نهاية الموسم

الخميس، 02 أبريل 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين برياضة الاسكواش مد فترة تأجيل المسابقات الدولية إلى شهر يوليو.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن إيقاف المسابقات منذ منتصف مارس وحتى شهر مايو.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه مع تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة السفر تم التأجيل مجددا حتى نهاية يوليو.

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وبذلك ينتهي موسم الاسكواش بعد أن أقيمت أخر بطولة كبرى في منتصف مارس وكانت بطولة بلاكبول للسيدات بمصر.

ونص بيان الاتحاد الدولي "كنا نعمل على جميع الخيارات المتاحة، لكن لا خيار لنا سوى مد فترة التأجيل حتى شهر يوليو".

وتابع "وضعنا في الاعتبار الصحة العامة للاعبين والجماهير والعاملين، ونشكر اللاعبين والرعاة على تفهمهم الوضع وصبرهم على ما يحدث".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي بأغلب دول العالم.

واقتربت الحالات المصابة بالفيروس من مليون حالة بعد الوصول إلى 940 ألفا و733 شخصا حول العالم بينهم 47 ألفا و518 حالة وفاة.

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