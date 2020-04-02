تركي آل الشيخ: تقبلت وجهة نظر الخطيب.. من يرحل عن الأهلي يأتي أفضل منه 100 مرة
الخميس، 02 أبريل 2020 - 11:21
كتب : FilGoal
كشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عن تلقيه اتصال هاتفي أمس الأربعاء من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وتقبل وجهة نظره.
ووجه آل الشيخ رسالة إلى جمهور الأهلي قائلا "اللي يمشي يمشي نجيب قده 100 مرة".
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "أنتم تعلمون سبب ابتعادي الفترة الماضية، لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي محمود الخطيب".
وكشف "أوضح لي وجهة نظره وتقبلتها".
وأتم تصريحاته "حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا.. من يرحل يرحل، نأتي بأفضل منه 100 مرة".
وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا
لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا
لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا
طالع أيضا
تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي
نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط
اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟