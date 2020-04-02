تركي آل الشيخ: تقبلت وجهة نظر الخطيب.. من يرحل عن الأهلي يأتي أفضل منه 100 مرة

الخميس، 02 أبريل 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

كشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عن تلقيه اتصال هاتفي أمس الأربعاء من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وتقبل وجهة نظره.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ووجه آل الشيخ رسالة إلى جمهور الأهلي قائلا "اللي يمشي يمشي نجيب قده 100 مرة".

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "أنتم تعلمون سبب ابتعادي الفترة الماضية، لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي محمود الخطيب".

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وكشف "أوضح لي وجهة نظره وتقبلتها".

وأتم تصريحاته "حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا.. من يرحل يرحل، نأتي بأفضل منه 100 مرة".

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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