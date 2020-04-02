النجم الساحلي: ربط كشريدة بالأهلي والزمالك سابق لأوانه.. وملتزمون باتفاقنا بشأن كوليبالي

الخميس، 02 أبريل 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

وجدي كشريدة - تونس - أنجولا

استبعد نادي النجم الساحلي التونسي التفكير حاليا في بيع لاعبه وجدي كشريدة ظهير أيمن الفريق لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

قال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي "لا توجد مفاوضات من الزمالك لضم كشريدة، الأوضاع في تونس ومصر والعالم أجمع متوقفة، واللاعبون لم يتدربوا منذ أكثر من أسبوع، ولا نعلم هل يتم استكمال الموسم أم إلغائه، اتحاد الكرة التونسي لم يتخذ قراره".

وأضاف قيس عبر قناة النهار "لذا هذا الكلام سابق لأوانه لا أتصور تفاوض ناد لضم لاعب في ظل ضبابية الأوضاع".

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وشدد "لم يحدث أي اتصال بالنجم الساحلي.. لا باللاعب أو النادي، وأي كلام مؤجل لنهاية الموسم في فترة الانتقالات ندرس العروض".

وأوضح قيس عاشور "كشريدة يتبقى في عقده سنتين، لا نربط لاعبينا بعقود بها شروط إضافية".

ولفت "وجدي كشريدة يميل للاحتراف الأوروبي، ولكن إذا تفاوض ناد عربي مثل الأهلي أو الزمالك سيكون الأولوية مصلحة اللاعب والنادي، لن نفضل فريقا على آخر، الأهلي والزمالك أشقاء وتجمعنا بهما علاقات كبيرة".

في سياق آخر بسؤاله عن تراجع النجم الساحلي عن سداد الغرامة المفروضة على سليماني كوليبالي لصالح الأهلي بعد تراجع مستوى اللاعب، رد قيس عاشور "ملتزمون باتفاقنا مع الأهلي، فالظروف الحالية حتمت التأخير، وسيتم تسوية الأمور في أقرب فرصة".

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