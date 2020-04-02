طه إسماعيل: تعثر الأهلي في التجديد لفتحي؟ احترافية مفقودة من الطرفين

تحفظ طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي على سياسة إدارة النادي في تجديد عقود اللاعبين.

قال طه إسماعيل خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "يؤخذ على الأهلي أحيانا، أنه يثق في اللاعب أكثر من اللازم".

وأضاف "لذا يكون النادي مطمئنا أن اللاعب سيستمر مع الفريق، ويؤجل عملية التجديد باعتبار أنها خطوة طبيعية وروتينية".

واستدرك "نحترم اللاعب ولكن بقدر محدد، ولابد أيضا من رصد تاريخ اللاعب معي، هذا مهما في تحديد إما التحرك مبكرا لتجديد التعاقد قبل سنة من انتهائه أو أضمن عملية التجديد مع اللاعب باعتبارها مسألة وقت".

وواصل طه إسماعيل تصريحاته "لا أقصد لاعبا بعينه، ولا أريد سرد حقائق مع لاعبين معينين".

وبشأن ملف أحمد فتحي، قال طه إسماعيل: "عدم الاحترافية من الطرفين.. شريف إكرامي حدد موقفه مبكرا، وظروفه سهلت الأمور لأنه لا يشارك أساسيا، لذا له مبرر، وهذا حقه، وأعلن موقفه مبكرا".

وأردف "أحمد فتحي لم يقدر على إعلان رغبته مبكرا، هل يقول سيرحل؟ يعلم أن لديه عرض ومقتنع به، حتى لا يكشف ورقه منذ البداية بداعي أن لديه عرض من نادٍ آخر، وفكر كيف سيفكر في استكمال الموسم".

وتابع "لم يصرح فتحي برغبته لأسباب، والآن أعلن أنه سيرحل، والاتحاد الدولي مد الموسم، ومربوط مع الأهلي لسبتمبر المقبل".

وأشار "الأهلي في تجديده للاعبين كان من المفترض أن يتحرك مبكرا، الأزمة في ملف فتحي أنه لم يعلن موقفه والإدارة لم تتحرك للتجديد له منذ سنة".

وكان الأهلي أعلن الاستغناء عن حسام عاشور، بينما فشل في التفاوض لتجديد تعاقد أحمد فتحي، واستجاب لرغبة شريف إكرامي في الرحيل نهاية الموسم الجاري.

في المقابل، كان وليد سليمان استثناءً حيث جدد تعاقده لموسمين إضافيين.

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