كرة يد - الاتحاد المصري: نسعى لاستضافة كأس العالم في موعده.. ولا نية لإلغاء الموسم المحلي

يسعى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر لاستضافة كأس العالم للرجال في توقيتها المحدد المقرر له يناير 2021 كما شدد أنه لا توجد نية لإلغاء الموسم الحالي على المستوى المحلي.

وكان الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى قد فتح الباب أمام تأجيل كأس العالم ولكن إذا طلبت مصر ذلك.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "مصرون على إقامة البطولة في موعدها حتى الآن وكنا على أتم استعداد لذلك لكن هناك بعض المتغيرات".

وكشف "تأثرنا بقرار حظر التجوال لأن العمل في الصالات المغطاة كان ليلا ونهارا والآن توقف العمل بفترة الليل".

وأوضح "إذا تأخرنا أسبوعا أو اثنين عن الموعد المقترح لجاهزية الصالات يمكننا تعويض ذلك".

وعن موعد الانتهاء من تجديد الصالات قال: "أحد الصالات تنتهي في شهر يوليو والأخرى في أغسطس، وسيظهر بعد شهر إلى أين وصلنا".

وتابع "كان من المفترض إقامة بطولة ودية قبل كأس العالم لتجربة الصالات".

وعن القرار النهائي شدد نصر "خلال شهر سيظهر كل شيء ونتواصل مع الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى باستمرار".

وبالحديث عن الموعد المقترح حال تأجيل المونديال قال: "هذا أمر صعب تحديده حاليا لأنه سيرتبط بباقي البطولات حول العالم وسيتم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي".

وأخيرا بالحديث عن البطولات المحلية قال نصر "لا توجد نية لإلغاء البطولات المحلية للكبار لأننا اقتربنا من النهاية".

وإذا استمر الأمر لقرب انطلاق الموسم الجديد أتم تصريحاته "ستجمعنا جلسة لا نريد أن يضيع مجهود الموسم في النهاية، الأحداث متسارعة وسندرس الأمر".

وكان متبقي جولتين فقط على نهاية الدوري المصري وفي حال التعادل بالنقاط تقام مباراة فاصلة، أما كأس مصر فوصل إلى نصف النهائي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

تعليق رجب بكار على الانتقال للأهلي

نجوم مصر 1934 - (6) حميدو شارلي.. لقب ماراثوني أمام المختلط

ميدو ينتقد الأهلي

اختبار في البيت – هل تعرف أندية هؤلاء المحترفين؟

بيان رسمي من الزمالك ردا على رحيل 5 لاعبين