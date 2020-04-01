ديسابر: فتحي من اللاعبين الذين طالبت بانضمامهم لبيراميدز.. أي مدرب يتمنى قيادة مصر

كشف سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز عن رغبته بضم أحمد فتحي وقت قيادته للفريق وكان بين الأسماء التي كان يريد ضمها من الأهلي والزمالك.

أحمد فتحي النادي : الأهلي بيراميدز

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي رحيل اللاعب عن النادي بنهاية تعاقده الموسم الجاري وارتباط اسمه بالانتقال إلى بيراميدز.

وقال ديسابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "وجود لاعب قائد مثل أحمد فتحي في بيراميدز سيكون أمر رائع للنادي واللاعب نفسه".

وشدد "فتحي لاعب يصنع الفارق مع أي فريق ويملك خبرات كبيرة".

وعن تشبيهه لمشروع بيراميدز بنادي باريس سان جيرمان في تصريحات لشبكة فرانس فوتبول قال: "عندما وقعت العقد مع بيراميدز كان حسام البدري رئيس النادي في هذا الوقت، بعد ذلك جاء رئيس آخر وأعتقد أن الأمور تغيرت".

وأوضح "قبلت المهمة كمشروع قوي في الكرة المصرية ولكن تغيير الإدارة سبب بعض الأزمات".

وتابع "كنت أملك لاعبين جيدين ومميزين، لكن في الحقيقة كنت أود وجود بعض المسؤولية واحتاج عدد من اللاعبين من ذوي الشخصية".

وكشف ديسابر "كنت أبحث عن لاعبين بعقلية كروية قوية مثل محمد فاروق وعبد الله السعيد للفوز بالألقاب".

وواصل "مشروع النادي لم يكن عاما واحدا لكن 4 أو 5 أعوام لوضع أسس الفريق وشخصية الفوز بالألقاب".

وعن خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك قال: "خسارة طبيعية كانت الأولى لي ولعب أمام فريق كبير ولم يكن أمامي حل سوى تغيير الخطة وبعض اللاعبين".

وتابع "المسؤولية تقع على المدير الفني وأنا المسؤول الأول عن الخسارة ولكني لست الأوحد".

وأخيرا عن إمكانية تدريب منتخب مصر أتم تصريحاته "هو منتخب رائع بالطبع ومميز وأي مدرب يتمنى قيادته ويملك لاعبون كبار ولكن أتمنى لهم التوفيق ولحسام البدري".

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