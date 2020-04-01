خليك في البيت - هالة مصطفى ولعبة الأسئلة.. اللقب الأول في تاريخ مصر وتكريمي أمام عائلتي في أمريكا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 19:01

كتب : محمد سمير

هالة مصطفى - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

وهذه المرة مع واحدة من بطلات كرة السلة، هالة مصطفى الشعراوي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر.

وكانت تلك إجابتها على الأسئلة:

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- أصعب لاعبة واجهتيها؟

لاعبة منتخب الصين في كأس العالم 2011 بسبب طولها الفارع 212 سم.

- لاعبة بتطمني لوجودها في فريقك؟

أي لاعبة لديها ثقافة كرة السلة والروح القتالية العالية والرغبة في الفوز دائما.

- إذا كنت بطلة في لعبة أخرى ماذا ستكون؟

الكرة الطائرة.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تكريمي في أخر مباراة لي، وحضور أسرتي بالكامل، وحصولي على لقب أفضل لاعبة منع الكرة "البلوك" بـ 150 بلوك وكسر الرقم القياسي.

- مباراة لا تنسيها والسبب؟

مباراة مالي في نهائي بطولة إفريقيا (3 ضد 3) عام 2020 وكنا ثلاث لاعبات فقط وخسرنا أمامهم في الدور التمهيدي.

لكن نجحنا في تحقيق الفوز واللقب للمرة الأولى في تاريخ السلة المصرية منذ نشأة الاتحاد عام 1932.

- بتشجعي كرة قدم؟ لو مشجعة من هو فريقك المفضل؟

أشجعها أحيانا، وأشجع الأهلي ومنتخب مصر.

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

محمد علي كلاي (ملاكمة) - يوسين بولت (عداء جري) - ليبرون جيمس (كرة سلة) - كوبي براينت (كرة سلة) - كانديس باركر (كرة سلة).

- أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا بالنسبة لك؟

نور الطيب (اسكواش) - محمد صلاح (كرة قدم) - كرم جابر (مصارعة) - فريدة عثمان (سباحة) - علي أبو القاسم (جمباز).

- العمل الفني المفضل لكي؟

Coach carter movie - love & basketball Movie

فنان لا تفوتي له أي عمل فني؟

الممثل ويل سميث

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