همام طارق: أسعى لتحقيق بطولة يتذكرني بها جماهير الإسماعيلي.. لدي عروض لكنها مؤجلة

يتمنى همام طارق المحترف العراقي تحقيق بطولة مع الإسماعيلي ليتذكره بها جماهير النادي، كما اعترف بحصوله على عروض لكنه يؤجل ذلك لنهاية الموسم الحالي.

همام طارق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال همام طارق لاعب الإسماعيلي لموقع النادي: "العالم يمر بلحظات عصيبة في الوقت الحالي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا".

وشدد "يتطلب ذلك منا توخي الحذر واتباع الرعاية الفائقة".

وأضاف همام "أتمنى تحقيق بطولة مع الإسماعيلي ليتذكرني بها جماهير الدراويش".

وأوضح "الإسماعيلي سيتطور للأفضل والعروض القوية بالبطولة العربية ستكون دافعا للتحسن في المسابقات المحلية".

وتابع "كان هناك نية للاعبين قبل توقف النشاط لتغيير حال الفريق خاصة وأن لدينا لاعبين على مستوى عال فنيا".

وعن عقده قال همام: "عقدي مع النادي مدته موسمين، والآن متبقي فيه موسما واحدا فقط".

وشدد "بالفعل لدي عروض من فرق عربية ولكن هذا مؤجل بالنسبة لي حتى انتهاء الموسم الجاري أو ظهور ملامحه".

وأتم تصريحاته "أتمنى العودة من جديد مع منتخب بلادي والمشاركة في المحافل الدولية".

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