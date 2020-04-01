أزمة اقتصادية قادمة.. تأثير كورونا على أندية الدرجتين الثانية والثالثة في مصر

مع استمرار توقف النشاط الرياضي في مصر لتفادي تفشي فيروس كورونا. تعاني العديد من الأندية الجماهيرية في الدرجة الثانية والثالثة.

أندية كثيرة اضطرت لتقديم مذكرات للمحافظين أو لاتحاد الكرة وإلي وزير الشباب والرياضة لمساعدتهم في حل الأزمة المادية التي يعانون منها، من أجل صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية.

بعض الأندية ممن يملكون مواردهم الخاصة، دفعوا بالفعل مستحقات شهر مارس معتمدين على أنفسهم، والأمر نفسه لأندية الشركات، فيما استغاث بعض رؤساء الاندية باللجنة الخماسية من أجل مساعدتهم ماديا لصرف مستحقات شهر فبراير ومارس وأيضا شهر أبريل.

ولكن ماذا سيحدث حال استمرار إيقاف النشاط وما ينتج عنه بالتبعية استمرار الأزمة المالية؟

تحدث حمدي حفيظي رئيس نادي الجزيرة بمطروح أحد أندية القسم الثالث لـFilGoal.com قائلا: "اتحاد الكرة مديون لنا بـ35 ألف جنيه بعد خصم 100 ألف جنيه بعد مشاركتنا في كأس مصر لسداد مديونية لدينا للاتحاد".

وواصل "نهاية الموسم الماضي بعت سيارتي الخاصة لدفع مستحقات اللاعبين ومنذ شهرين بعت سيارة أخرى لسداد المستحقات مجددا بعد تصدر مجموعة مطروح".

وأضاف "تقدمنا بمذكرة مع أندية مطروح للمحافظ لدعم الأندية فالاتحاد دبر الأموال لجلب تقنية الفيديو وكان يجب دعمنا أولا لأن هذا حقنا".

وشدد رئيس جزيرة مطروح "لائحة اتحاد الكرة تنص على حصولنا على نسبة من أموال رعاية الاتحاد وأيضا تحصيل الأموال من أندية الدوري الممتاز".

أما محمد صلاح المشرف العام على الكرة في المنصورة فقال لـFilGoal.com: "الأندية الشعبية تحتاج لدعم من اتحاد الكرة لعبور الأزمة الحالية".

وقال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة طهطا المتواجد بمجموعة الصعيد في القسم الثاني لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة لم يقدم الدعم لنا خلال الفترة السابقة ونريد صرف مستحقات اللاعبين".

وتحدث نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـFilGoal.com قائلا: "حصلنا على 50 ألف جنيه فقط في بداية الموسم لأندية الدرجة الثانية و30 ألفا لأندية الدرجة الثالثة".

وأكمل "هذا دور اتحاد الكرة في دعم الأندية حتى ولو بمبلغ 100 ألف جنيه".

وأتم "لم نسدد أي مستحقات للاعبين والجهاز الفني خلال آخر شهرين والنادي مسؤول عن 40 أسرة ولن نستطيع السداد دون دعم من اتحاد الكرة".

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