ديبالا: أخبرت رونالدو أننا نكرهه في الأرجنتين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

يوفنتوس - ديبالا - رونالدو

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس تفاصيل حديثه مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو حول كراهية الشعب الأرجنتيني له.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإيطالية: "لا أنكر أن نظرتي إلى رونالدو كانت عدائية ألى حد ما، غير أن الأمر تحول إلى شعور إيجابي نحوه".

وتابع "لم نكن نعرف رونالدو شخصياً، ولكن مع الوقت بدأنا في معرفة كم هو شخص رائع".

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وأضاف "قلت لرونالدو من قبل إن الجماهير في الأرجنتين تكرهك بسبب طريقتك في التعامل مع الأمور، فضلا عن التنافس المحتدم مع ليونيل ميسي".

وأوضح ديبالا "ابتسم رونالدو عندما سمع ذلك وقال إنه يعلم ذلك تماما، كما أنه اعتاد مثل هذه المواقف".

رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف ٢٠١٨ بمبلغ ١١٧ مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف ٢٠٢٢.

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