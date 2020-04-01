تنس - إلغاء نسخة 2020 من بطولة ويمبلدون بسبب فيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون (واحدة من بطولات التنس الكبرى) "جراند سلام" إلغاء نسخة العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

ونشرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي: "أنه لمن الأسف الشديد إعلان قرار إلغاء بطولة 2020 من ويمبلدون بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان "وبذلك تقام النسخة 134 من المسابقة في الفترة بين 28 يونيو إلى 11 يوليو عام 2021".

وشدد البيان "الأهم بالنسبة لنا هو صحة وسلامة الجميع من رياضيين وجمهور وضيوف وموظفين ومتطوعين بالإضافة للسكان المحليين".

وأوضح البيان "منذ انتشار فيروس كورونا، اتبعنا توجيهات المملكة المتحدة البريطانية وسلطات الصحة العامة ودرسنا كل الحلول سواء بإقامة البطولة في موعدها أو التأجيل في وقت لاحق من الصيف أو الإلغاء".

وأتم البيان "أخذنا في الاعتبار تأثير هذا القرار على الذين يعتمدون على البطولات بما في ذلك اللاعبين".

وكان قد حقق لقب النسخة الماضية كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والرومانية سيمونا هاليب.

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