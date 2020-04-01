صديقة ديبالا: حاولنا الرحيل من إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بسبب تفشي كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 17:34

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس وإنتر

قالت أوريانا ساباتيني صديقة باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس إنه كان ينوي مغادرة إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وصرحت أوريانا ساباتيني لمجلة كاراس البرتغالية:" فكرنا في العودة إلى الأرجنتين وأردنا أيضا الذهاب إلى دبي حيث لا يوجد خطر هناك، لأن الوضع في إيطاليا صعب".

وأضافت "ديبالا قرر التراجع عن الفكرة والبقاء في مكانه وانتظار وضوح الرؤية".

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وتابعت صديقة ديبالا "ما نفعله حاليا هو البقاء في المنزل والانتظار حتى ينتهي كل شيء".

قبل 10 أيام أعلن ديبالا إصابته بفيروس كورونا حين قال عبر حسابه الشخصي على تويتر "مرحبا بالجميع، أردت إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات لـ فيروس كورونا، وتبيّن إصابتي به أنا وأوريانا".

وأضاف النجم الأرجنتيني "لحسن الحظ، نحن في حالة مثالية، أشكركم على رسائلكم".

ليصبح ديبالا ثالث لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد دانييلي روجاني، وبلايس ماتويدي.

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