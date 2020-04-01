يويفا يقرر توقف كافة مبارياته حتى إشعار آخر واستثناء بخصوص اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقف كافة مبارياته ومسابقاته للرجال والنساء والشباب لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا رسميا قال فيه إن كافة مبارياته سواء للمنتخبات أو الفرق ستتوقف حتى إشعار آخر. وكذلك المباريات الدولية التي كان من المقرر أن تقام في شهر يونيو.

وأشار البيان إلى "اللجنة التنفيذية أكدت التزامها الكامل بتراخيص الأندية الجارية وكذلك قانون اللعب المالي النظيف، مع الوضع في الاعتبار الظروف الاستثنائية الجارية وضرورة وجود بعض التسهيلات".

وواصل "ونتيجة عدم التأكد الخاصة بالموسم الجاري نظرا للظروف غير الاعتيادية، قررت اللجنة كذلك أن توقف كل الرخص الخاصة باستعدادات وتقييم الوضع الاقتصادي للأندية في المستقبل والمعلومات الخاصة بذلك، وسيطبق هذا القرار بشكل غير اعتيادي وحصري على موسم الأندية ٢٠٢٠-٢٠٢١".

توقف المسابقات شمل المباريات الإقصائية الخاصة بالتأهل ليورو ٢٠٢١، مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، سواء للرجال أو النساء أو الشباب.

وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا بالفيديو مع المكتب التنفيذي وأعضائه الـ٥٥ للخروج بتلك القرارات، على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.

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