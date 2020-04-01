بيان رسمي – أحمد فتحي: لا خلافات مع إدارة الأهلي.. انتهت رحلتي وسأظل عاشقا للنادي دوما

شدد أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي على عدم وجود خلافات مع إدارة النادي بسبب عدم تجديد تعاقده.

وأصدر أحمد فتحي بيانا رسميا، أوضح فيه عدم وجود خلافات بينه وبين إدارة النادي بسبب عدم التجديد.

وتوجه فتحي في بيانه بالشكر للنادي الأهلي وجماهيره، وكافة الأجهزة الفنية واللاعبين الذين عمل معهم طوال مسيرته داخل الفريق، مؤكدا تحقيق إنجازات ما كان ليحققها في أي مكان آخر.

وأنهى فتحي بيانه بالتأكيد على أنه وإن كانت رحلته قد انتهت مع الفريق، لكنه سيبقى دائما أحد مشجعي الأهلي.

وجاء بيان أحمد فتحي كالتالي:

بداية احب ان انفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين ادارة النادي الاهلي العظيم .

فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم او وجد خلافات معهم. فلا يصح جمله وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي و ادارته التي لم تتدخر جهدا في توفير كل السبل و الظروف لإنهاء اي خلافات مزعومة و غير صحيحة .

فبعد اكثر من ١٢ عام من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققاً إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار و البحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي اتمنى له كل التوفيق و النجاح .

فهذه هي سنه الحياه، لقد اتخذت قراراً لأكون صادقاً معكم هو اصعب قرار اتخذته في حياتي المهنيه كلاعب كره قدم والتي استمرت اكثر من ٢٠ عاماً لم ادخر جهداً او نقطه عرق طوال هذه السنوات من اجل رفعه شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي .

قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياه كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في اوج عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير .

وكما قلت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس إداره النادي الموقر لإعطاء الفرصه كامله للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربه جديده وشغف جديد في مكان آخر .

في هذه اللحظات وأنا اكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمه والتي صنعت اسم ونجوميه أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمسانده الدائمه في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات .

في النهايه ارجو من كل الجماهير المحبه و العاشقة للنادي الأهلي ان تتفهم هذا القرار و انا على يقين بوعيهم التام و فهمهم ان اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي و اهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفه التي قد لا تتحرى الحقيقه في نشر اي ملابسات خاصه بهذا الموضوع .

كما احب ان أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزه الفنيه ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فتره تواجدي في النادي الأهلي .

ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوماً محباً وفخوراً كوني واحداً من أبنائه وجمهوره العظيم.

كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري رسميا. (طالع التفاصيل)

نادر شوقي وكيل اللاعبين أعلن انفصاله عن فتحي، وأوضح أسبابه لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

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