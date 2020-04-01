استمرار إيقاف الدوري الهولندي حتى يونيو المقبل

أعلن مارك روتي رئيس وزراء هولندا يوم الأربعاء تواصل إيقاف مسابقة الدوري الهولندي حتى 1 يونيو المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

هولندا سجلت يوم الثلاثاء 1039 حالة مصابة بكورونا ليعلن روتي تأجيل استئناف الدوري على هامش الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الفيروس.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم اجتماع الاتحاد الأوروبي بالفيديو يوم الاربعاء لمناقشة مصير الدوريات الأوروبية وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن يوم 12 مارس الماضي تأجيل الدوري حتى نهاية الشهر.

أياكس أمستردام يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف عن ألكمار صاحب الوصافة بعد مرور 26 جولة.

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