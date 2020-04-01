استمرار إيقاف الدوري الهولندي حتى يونيو المقبل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 14:09

كتب : FilGoal

الدوري الهولندي

أعلن مارك روتي رئيس وزراء هولندا يوم الأربعاء تواصل إيقاف مسابقة الدوري الهولندي حتى 1 يونيو المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

هولندا سجلت يوم الثلاثاء 1039 حالة مصابة بكورونا ليعلن روتي تأجيل استئناف الدوري على هامش الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الفيروس.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم اجتماع الاتحاد الأوروبي بالفيديو يوم الاربعاء لمناقشة مصير الدوريات الأوروبية وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في ظل تفشي فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
وفاة رئيس مارسيليا السابق بـ فيروس كورونا بسبب كورونا.. ولفرهامبتون يؤجل البحث عن مدير رياضي لاسارتي يتحدث عن وجهته المحتملة عقب فيروس كورونا

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن يوم 12 مارس الماضي تأجيل الدوري حتى نهاية الشهر.

أياكس أمستردام يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف عن ألكمار صاحب الوصافة بعد مرور 26 جولة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد حسن: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

خليك في البيت - هاني العجيزي ولعبة الأسئلة

ميسي يختار أفضل 13 موهبة في عالم كرة القدم

مدبولي ولعبة الـ8 أسئلة: عن تحوله لشاعر بدلا من لاعب

الأهلي يكشف موقفه الكامل من أزمة مؤمن زكريا

لاتينوس - بيناسيونال البيروفي.. عظيم الجنوب

فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزارة الرياضة تهيب بالجميع تحري الدقة تجاه الشائعات والأخبار المغلوطة للاعبينا بالخارج دقيقة | مصر
يقودها مورينيو.. تدريبات توتنام تتواصل في المنزل عن طريق الفيديو 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أزمة اقتصادية قادمة.. تأثير كورونا على أندية الدرجتين الثانية والثالثة في مصر 17 دقيقة | مصر
ديبالا: أخبرت رونالدو أننا نكرهه في الأرجنتين 26 دقيقة | أوروبا
تنس - إلغاء نسخة 2020 من بطولة ويمبلدون بسبب فيروس كورونا 26 دقيقة | رياضات أخرى
صديقة ديبالا: حاولنا الرحيل من إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بسبب تفشي كورونا 31 دقيقة | أوروبا
كوتينيو يتبرع بـ20 طنا من الطعام لأهل قريته البرازيلية بسبب كورونا 37 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول: وجيه عبد العظيم عن إثبات الذات مع المصري ورغبة شيكابالا في منحه رقم ١٠ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب
قد ينال إعجابك