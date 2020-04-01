خبر في الجول – تعثر تجديد أحمد فتحي مع الأهلي.. ونادر شوقي يفسخ وكالته مع اللاعب

قرر نادر شوقي وكيل اللاعبين، الانفصال عن وكالة أحمد فتحي نجم النادي الأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديده مع الفريق.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادر شوقي قرر الانفصال عن أحمد فتحي بسبب المماطلة ورفض التجديد للأهلي رغم تلبية مطالبه المادية من قبل النادي.

نادر شوقي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر "من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".

من اليوم انا لا امثل اللاعب احمد فتحى. — Nader Shawky (@NaderShawky74) April 1, 2020

وستكون وجهة أحمد فتحي المقبلة هي الانتقال لفريق بيراميدز حسبما علم FilGoal.com.

عقد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

وكان الأهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد مع النادي.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن. وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات حتى الآن. صنع فيهم هدفين.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد حسن: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

خليك في البيت - هاني العجيزي ولعبة الأسئلة

ميسي يختار أفضل 13 موهبة في عالم كرة القدم

مدبولي ولعبة الـ8 أسئلة: عن تحوله لشاعر بدلا من لاعب

الأهلي يكشف موقفه الكامل من أزمة مؤمن زكريا

لاتينوس - بيناسيونال البيروفي.. عظيم الجنوب