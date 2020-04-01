خبر في الجول – تعثر تجديد أحمد فتحي مع الأهلي.. ونادر شوقي يفسخ وكالته مع اللاعب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 12:53

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي - الأهلي - سموحة - الدوري المصري

قرر نادر شوقي وكيل اللاعبين، الانفصال عن وكالة أحمد فتحي نجم النادي الأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديده مع الفريق.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادر شوقي قرر الانفصال عن أحمد فتحي بسبب المماطلة ورفض التجديد للأهلي رغم تلبية مطالبه المادية من قبل النادي.

نادر شوقي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر "من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".

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وستكون وجهة أحمد فتحي المقبلة هي الانتقال لفريق بيراميدز حسبما علم FilGoal.com.

عقد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

وكان الأهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد مع النادي.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن. وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات حتى الآن. صنع فيهم هدفين.

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