خليك في البيت - عمرو جمال ولعبة الأسئلة.. أقوى مدافع وحارس واجههم وأفضل مهاجم في تاريخ مصر

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش الأهلي

هذه المرة مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش.

وكانت تلك إجاباته على الأسئلة:

- أول قميص نادي قمت بشرائه؟

قميص الأهلي، رقم ٩ حسام حسن، كان ذلك عام ٢٠٠١ تقريبا، كنت في التاسعة من عمري.

- أول ملعب حضرت خلاله مباراة؟

ملعب الألومنيوم كان الأهلي يواجه الألومنيوم في الدوري وكنت أشاهد المباراة.

- أقوى مدافع لعبت ضده؟

في التدريبات كان وائل جمعة، لكن أقوى من واجهته لا يوجد لاعب في بالي حاليا.

- أقوى حارس واجهته؟

حارس منتخب تونس والنجم الساحلي أيمن البلبولي، سجلت ضده لكنه كان أقوى من واجهت.

- مثلك الأعلى قبل الشهرة؟

عماد متعب

- أفضل مهاجم في تاريخ مصر؟

عماد متعب

- أجمل هدف في تاريخ مصر؟

طاهر أبو زيد بعد تسديدة من مسافة بعيدا جدا ودخلت في زاوية ممتازة، لا أتذكر المنافس لكنه هدف شهير جدا.

- أفضل هدف سجلته؟

هدفان، في مرمى الاتحاد وإنبي في الدوري.

- مهاجم تمنيت اللعب بجواره؟

عماد متعب وجاورته بالفعل، وحسام حسن لكنني لم ألحق به.

- استعداداتك وقت التوقف؟

أحاول الحفاظ على لياقتي بالركض والتدريبات التي أقوم بها في حديقة المنزل، ملامح استمرار الموسم ليست واضحة بعد، نتمنى انتهاء الظروف الحالية، أعتقد أن الأمور ستعود بشكل تدريجي.

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