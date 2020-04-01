حوار في الجول – أحمد مدبولي: الشائعات أثرت في مسيرتي داخل الزمالك.. وأحلم بالبطولة مع الإسماعيلي

"عدم حديثي مع الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي جعل الشائعات تدمر مسيرتي مع الزمالك". هكذا يرى أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي.

أحمد مدبولي قضى موسمين داخل جدران الزمالك. حصل على فرصته في الموسم الأول بالمشاركة في 29 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5 آخرين، فيما لم يلعب إلا لـ 25 دقيقة في الموسم الثاني.

صاحب الـ25 عاما تحدث عن كل شيء في حوار مطول مع FilGoal.com. كشف فيه الأسباب الحقيقية لرحيله عن الزمالك وتأثير الشائعات السخيفة عليه. وعن طموحه مع الإسماعيلي للفترة المقبلة وسبب اختيار اللعب لهم.

وجاء الحوار كالتالي:

-ما أسباب رحيلك عن الزمالك؟

"أنا من اتخذت قرار الرحيل عن الزمالك، وذلك من أجل المشاركة في المباريات بشكل مستمر".

-نادي الزمالك كشف بأنه تلقى عروضا لرحيلك في يناير من الموسم الماضي، فلماذا استمريت في ظل عدم المشاركة؟

"بالفعل كان يوجد عروض كثيرة لضمي، لكن كريستيان جروس مدربنا اجتمع بي وأكد تمسكه باستمراري وأنني سأحصل على فرصة المشاركة في الفترة التالية، ولذلك وافقت على الاستمرار وعدم الرحيل".

-ولكن ما مصير تلك الوعود؟

"لا أعلم، يعلم الجميع داخل نادي الزمالك أنني لم أقصر في شيء طوال فترة تواجدي داخل النادي، سواء في التدريب أو المباريات حين أشارك".

-اسم مدبولي دائما ما كان جاذبا للدعابات والشائعات التي يصدقها البعض على مواقع التواصل، فهل أثر ذلك على مسيرتك مع الزمالك؟

"تعرضت لشائعات كثيرة داخل نادي الزمالك، وهذا الأمر أحزنني جدا".

"البعض يظنها دعابة مثل شائعة اللعب في مركز (10) وقت ولاية إيهاب جلال معنا، وشائعة أخرى بأنني أدخل لرئيس النادي لطلب المشاركة وأنني تسببت في رحيل جروس، ومؤخرا شاعة تحدي أنطوان جريزمان".

"أولا ولمن لا يعلم، أنا طالب في كلية حقوق، أي أنني متعلم ولست شخصا جاهلا لأكون مادة لمثل تلك السخرية. بل وأنني أعشق القراءة والثقافة العامة".

"ثانيا فأنا أعلم تماما بأن السبب الحقيقي وراء استخدامي في تلك الشائعات هو أنني لا أتحدث مع الصحفيين كثيرا، ولا تربطني علاقة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بل ولا أهتم بها. لا أهتم إلا بعملي داخل الملعب فقط".

"أما بخصوص ذهابي لمكتب رئيس النادي، فلم يحدث أبدا أنني تحدثت مع رئيس النادي في أمر عدم مشاركتي، وهذه الشائعة لحقت بي أنا وأيمن حفني رغم كونها ليست صحيحة".

-نترك فترة الزمالك إذا. لماذا اخترت الإسماعيلي؟

"الإسماعيلي نادي كبير من أكبر الأندية في الوطن العربي، وارتداء قميص شرف بالنسبة لي، بالإضافة لدعم وحب جماهيره الذي وجدته من قبل بداية المفاوضات أساسا، وتمسك الإدارة بي وتعاملها معي بشكل محترف، وطريقة لعبي القربية من طريقة لعبهم أيضا. أسباب دفعتني كلها للموافقة على العرض".

-وما تقيمك للفترة الماضية مع الإسماعيلي؟

"أشارك بشكل جيد. استعدت جزء كبيرا من مستواي الذي تأثر بعدم مشاركتي لموسم كامل في الزمالك، وأتطلع إلى الأفضل والتطور دائما".

-وما طموحك المقبل؟

"هدفي المقبل هو تحقيق البطولة العربية هذا الموسم مع الإسماعيلي. بالنسبة للدوري، فعلى الرغم أننا نسير بشكل سيء، ولكننا قادرون على العودة ونعد بذلك، أتمنى الدخول للمربع والمشاركة إفريقيا العام المقبل".

-ماذا أضاف ديدييه جوميز لمدبولي؟

"جوميز مدرب جيد جدا، وهو دائم النصح لي، وأتطور معه بشكل كبير".

-أخيرا.. في رأيك ما الفارق بين الزمالك والإسماعيلي كإدارة وجمهور؟

"تعاملت في نادي الزمالك مع إدارة محترفة برئاسة مرتضى منصور الذي أشكره بصفة شخصية لأنه كان يساندني ويدعمني باستمرار".

"كذلك داخل الإسماعييلي، أتعامل مع إدارة محترفة بقيادة المهندس إبراهيم عثمان الذي دائما ما يقف بجانب الفريق واللاعبين".

"أما بالنسبة للجماهير، فأنا محظوظ كوني لعبت لناديين يمتلكون جماهير رائعة. جماهير الإسماعيلي تعشق الكرة الجميلة وهم دائمو المساندة والدعم للفريق، ودعمي ومساندتي بصفة خاصة، وكذلك كانت جماهير الزمالك".

أحمد مدبولي انضم لنادي الإسماعيلي بداية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما مع الزمالك وقبلهما موسم مع النصر للتعدين.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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