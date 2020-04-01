مجاهد: لا يوجد ما يمنع قيد لاعب يوم الجمعة.. شوبير وراء تضخيم أزمة عبد الله السعيد

اتهم أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق زميله في نفس المجلس أحمد شوبير بتضخيم أزمة قيد عبد الله السعيد في قائمة بيراميدز قبل ساعات من مباراة الأهلي التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الموسم الماضي والتي فاز بها بيراميدز 2-1.

وكشف مجاهد كواليس الأزمة خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "اتحاد الكرة يعمل في الأعياد، وفترة التسجيل على النظام الإلكتروني تعمل على مدار 31 يوما في يناير، ولا يوجد ما يمنع قيد لاعب يوم الجمعة".

وأضاف "كنت متواجدا بمقر اتحاد الكرة يوم الخميس قبل المباراة بيوم وقلت لأحد مسؤولي بيراميدز لا داع للإثارة والاستعراض، إذا كانت لديكم إجراءات يفضل إنهائها في نفس اليوم، حيث كان الكلام في البداية على قيد عمرو مرعي ولاعب من أمريكا الجنوبية".

وأشار "من المعتاد أن تكون فترات الضغط لقيد لاعبين جدد في الفترة الشتوية خلال أول وآخر يومين من فتح وغلق باب الانتقالات.. لذا أبلغت لمدير لجنة شؤون اللاعبين وليد العطار - المدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة بألا يحضر إلى مقر الاتحاد في اليوم التالي (الجمعة) درءً للشبهات، لأننا كنا بين 3 هواجس تركي آل الشيخ يدفع ويدير اتحاد الكرة، أو رئيس الزمالك يسب مسؤولي الاتحاد لتخويفهم أو اتحاد الكرة يتخوف من شعبية وإعلام الأهلي".

ولفت أحمد مجاهد "لقد تم قيد اللاعب النيجيري ايكوشوكو بقائمة بيراميدز في العيد، ولم يتحدث أحد، ربما لأنه ليس بنجومية عبد الله السعيد أو الأمر ليس له علاقة بمباراة ضد الأهلي أو الزمالك".

وأتم مجاهد تصريحاته "في يوم الجمعة حضر كابتن أحمد شوبير لمقر الاتحاد، وكانت طرق العلاقة بينه وبين تركي آل الشيخ مسدودة، وكان يحاول شوبير أن يظهر تواجده، وعندما لم يتواصل معه مالك نادي بيراميدز، قام بتضخيم الأمور".

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