مجاهد: عقد كهربا مع الزمالك سليم 100%.. وتأخير توثيقه لا يبطله

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 02:05

كتب : محرر FilGoal.com

كهربا - الأهلي - النجم الساحلي

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن التعاقد الجديد للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مع نادي الزمالك سليم.

صرح مجاهد خلال استضافته عبر قناة اون تايم سبورتس 2 "قلت رأيي أكثر من مرة، كهربا عقده مع الزمالك سليم 100% وموثق باتحاد الكرة".

وأشار "الأمر الوحيد الذي يجعل العقد غير صحيح، هو ألا يحمل توقيع اللاعب".

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واستدرك "ما يقال بشأن التوثيق في مدة شهر، هذا موعد تنظيمي في اللائحة حفاظا على الحقوق المادية لصالح اللاعب".

وأوضح أحمد مجاهد "تأخير توثيق العقد لا يبطله، هناك حالات سابقة وثقنا العقد بعد مهلة الشهر، وتم تغريم الأندية".

وواصل "نادي الزمالك سدد الرسوم ما يخص عقد كهربا أثناء إعارته في السعودية رغم عدم قيده في قائمة الفريق".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحق له نقل كهربا إلى البرتغال ثم ينظر فيما بعد في قضيته".

وانتقل كهربا من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي للأهلي، بعد أن رحل عن الزمالك بحجة عدم صحة عقده الجديد وانتهاء القديم.

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