فايلر: سأفكر في عودة السعيد لو سنحت الفرصة.. وإلغاء الدوري سيحبطني

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي موقفه من عودة عبد الله السعيد مرة أخرى، وكيفية التعامل مع توقف مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا، ورد على ماذا سيحدث حال تجديد تعاقده مع الأهلي وشعوره إذ أُلغي الدوري بسبب الفيروس.

وتحدث فايلر لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بيراميدز لديه فريق جيد ولاعبين جيدين فرديا، فزنا عليهم في آخر دقائق المباراة وكنا محظوظين في فعل ذلك الأمر. الكرة المصرية قوية جدا".

وعن عبد الله السعيد: "بالتأكيد أرحب بعودته، لكنه مرتاح هناك ولا داع لعودته. لو هناك فرصة لعودته سأفكر في الأمر".

عودة الدوري

وتابع "في فترة التوقف صنعنا برامج إعدادية فردية لكل لاعب ونتابع مدى تنفيذهم. لاعبو فريقي محترفين وملتزمين وطموحين وأثق في تطبيقهم للبرنامج بحذافيره".

وأضاف "لا أحتاج لأيام كثيرة بعد عودة النشاط للعب المباريات، أفضل مدرب لكل لاعب هو اللاعب نفسه، لو طبقوا البرامج الإعدادية بحذافيرها سيعودون بمستوى قريب لما كانوا فيه".

وردا على تجديد تعاقده مع الأهلي "لو جددت تعاقدي مع الأهلي لن يتغير أي عضو في الجهاز الفني. أتفاهم جيدا معهم".

إلغاء الدوري

وواصل "إلغاء الدوري سيحبطني وسيحبط الجميع خاصة بالنظر لترتيب الدوري، نعرف من الأقرب للفوز به، لكن الأمر ليس بيدي والله أقوى من أبناء آدم. الحل سيكون من عنده. أريد استئناف الدوري والأهلي يستحق الفوز بها".

وأتم "علينا أن نعمل كوحدة واحدة بسبب الظروف الحالية، ولا يصيبني أي خوف في مصر. المصريون لديهم مشاعر جياشة وأخلاق رائعة، أحب التعامل معهم".

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