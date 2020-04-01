فايلر: لا فرق بين الأهلي ومن دربتهم في أوروبا.. وتعليقي عن المقارنة مع جوزيه

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إنه لا يوجد فارق كبير بين ناديه والأندية الأوروبية التي دربها من قبل وتحدث كذلك عن اجتماعه مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

وقال فايلر لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" في حواره: "أجلس مع محمود الخطيب رئيس النادي كثيرا. جلساتنا مهمة وفعالة. تناقشنا بخصوص تجديد عقدي أكثر من مرة. لا أستطيع الحديث عن تفاصيل. لا ضغط علي أو على النادي في هذا الملف حاليا".

وأضاف "الأهلي يدار بمنتهى الاحترافية. لا فروق كبيرة بينه وبين الأندية الأوروبية التي دربتها. أعشق وجودي هنا في مصر وكوني جزء من كيان الأهلي".

وعن مدرب الأهلي التاريخي مانويل جوزيه قال: "كل من عملوا مع الأهلي لهم نقاط إبداع. مانويل جوزيه نجم كبير وله إنجازات كبرى وأنا مازلت في البداية. كل من يمر بالأهلي يمكنه تحقيق الإنجازات ويتباهى بها".

أما عن سوق انتقالات الأهلي قال: "لن نحتاج إجراء انتقالات عديدة سواء بضم لاعبين أو رحيل آخرين. ربما قد يطلب بعض اللاعبين الرحيل بسبب عدم المشاركة لكنني لا أفضل رحيل الكثير من اللاعبين".

وعن الفارق بين اللاعبين المصريين والأوروبيين علق فايلر "اللاعبون المصريون أقوياء بدنيا وفنيا، لكن ربما هناك بعض القصور خططيا وهذا هو الفارق بين الكرة في مصر وفي أوروبا".

وأتم"عندما يحدث أي مشكلة خططية خلال مباراة أحاول إنقاذ المباراة سريعا، ولدي رفاهية النقاش مع جهازي بعدها لتلافي تلك الأخطاء".

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