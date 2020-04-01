فايلر يكشف عن قرار سيغيره لو استطاع.. و"من قال إنني لا أحب اللاعبين الكبار"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 - 01:46

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن قرار كان سيغيره لو استطاع وعاد به الزمن في مشواره مع الأهلي.

وقال فايلر: "شعرت بالإحباط بعد مباراة السوبر في أبو ظبي التي خسرناها بركلات الترجيح. الجمهور لاحظ أننا لعبنا جيدا وتسيدنا معظم أوقات المباراة ماعدا ربع ساعة. ما يمكن أن أقوله الآن هو أنني ربما كنت سأغير بعض قراراتي بشأن مسددي ركلات الجزاء".

وأردف "حدث تعديل قبل لعب ركلات الجزاء في ترتيب المسددين وهذا أمر طبيعي لأن هناك متغيرات خلال المباراة".

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وانتقل للحديث عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا "ما لا أقدر على تغييره لا أفكر فيه. الرباعي الموجود في نصف نهائي دوري الأبطال هو الأقوى في إفريقيا. لو أردنا التأهل إلى النهائي علينا الفوز على الوداد".

وأوضح "عندما تأهلنا كثان للمجموعة، قلنا إن تأهلنا كمتصدر كان سيقينا من مواجهة صن داونز، لكنني لم أفكر بتلك الطريقة".

وأجاب "لو قابلت الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ مباراة السوبر جزء من الماضي، ما حدث حدث وكان له ظروفه. أحكم على مستوى اللاعب أو الفريق عموما وليس في مباراة واحدة. المستقبل هو من يحكم تلك المباريات وليس المباريات السابقة".

وشدد "لم أشاهد فيديو الاشتباكات بعد السوبر لأنني أريد حصر نفسي في الجزء الفني. أثق في أنهم اتخذوا القرار بعدل".

وأكمل "ما حدث اختبار ذهني لكهربا، هو ليس في حالة بدنية للعب كل المباريات. عليه استغلال فترة الإيقاف ليعمل بشكل كبير على نفسه واستخدام فترة الإيقاف في تطوير نفسه".

ورد فايلر على ما يقال عن عدم حبه للاعبين الكبار سنا حيث قال: "من قال إنني لا أحب اللاعبين الكبار؟ كل اللاعبين سواسية عندي، لكن لا يمكنني اللعب إلا بـ11 لاعبا. السن ليس معيار، المعيار لدي هو الأداء. بعض اللاعبين لديهم خبرات لكن مستواهم ليس كما كان سابقا".

وأتم "أحيانا لا يقبل اللاعب الكبير ذلك الأمر، وعلينا الحديث معهم دائما".

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