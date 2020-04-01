فايلر يطرح حلا لاستكمال الدوري: الزمالك أصبح أقوى مع كارتيرون.. ولن أجيب على سؤالين

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إنه تمنى خوض مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري والتي انسحب منها الفريق الأبيض واعتبره اتحاد الكرة مهزوما بهدفين اعتباريين.

كما أكد فايلر أن الزمالك أصبح أقوى مع مدربه باتريس كارتيرون بعد بداية مهتزة للموسم الجاري.

وتحدث فايلر لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كنت أريد أن ألعب مباراة الدوري، فريقي يحب اللعب. مباراة الدوري ضد الزمالك كانت هامة والجمهور كان ينتظرها. لم أخف الإجهاد قبل مواجهة صن داونز حينها، الأمر كان سيكون مفيدا بالنسبة لي لأنني نسقت الحمل التدريبي على هذا الأساس".

وأكمل "أتمنى أن نستأنف لعب الدوري وأن تمر هذا الظروف، من الممكن أن نعقد دورة مجمعة في فندق مثلا أو مكان معقم. نحترم ظروف البلاد ونتمنى زوال هذا الظرف، وبالتأكيد اللاعبين يريدون اللعب".

وبسؤاله عن حلوله لو تم إلغاء الدري أجاب "لا حلول لدي لو تم اتخاذ قرار ذلك. أتمنى تمتع الجميع بالصحة وألا يكون هناك أي نوع من المخاطرة. لعب المباريات في فندق معقم سيعيد الأمل والسعادة للجماهير. هذا رأيي مثل أي شخص له رأي، لكن لا خيار لدي وأحترم قرارات اتحاد الكرة".

وأكمل "والدي نصحني أن أعيش كل تجربة، وأحاول الاستفادة من الجميع. لا أريد أن أكون مدرب فقط بل أريد أن أكون مثل أعلى كإنسان، لابد أن نكون مثلا إيجابيا للجميع".

رفض الإجابة على سؤالين

ورفض فايلر الإجابة عن سؤالين تضمنا اختياره أفضل لاعب في الزمالك وفي صفوف فريقه الأهلي.

ورد "لن أجيب على سؤال (أفضل لاعب في الزمالك)، سعيد بوجود منافس قوي مثل الزمالك، وهذا لمصلحة الكرة المصرية، يجب أن يكون لدينا منافس على مستوى قوي. سعيد بقوة الكرة المصرية ووجود الأهلي والزمالك".

وتابع "لن أمنحكم إجابة بشأن اللاعبين الذين يعجبونني في مصر. قد أجيب لو رحلت عن مصر".

وأكمل "سأخبركم أن نادي الزمالك يملك لاعبين جيدين وفريق قوي للغاية، وليس فقط الزمالك، هناك فرق في مصر مؤهلة للفوز بالألقاب وسعيد بوجود فريقين مصريين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأتمنى فوز الأهلي بها".

وشدد "نجم فريقي هو الفريق الكامل، لدي لاعبين جيدين كثر لكن لن أذكر أسماء حتى لا أحبط لاعبين. أحب الحديث عن فريقي وليس عن اللاعبين بشكل فردي".

عن علاقته مع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون قال: "لا علاقة شخصية بيني وبين باتريس كارتيرون، تقابلنا يوم مباراة السوبر وهو شخصية جيدة جدا. الانطباع الذي حصلت عليه هو أنه منضبط جدا، وهو انطباع جيد".

وأضاف "أداء الزمالك أقوى بكثير عن بداية الموسم، مستواهم الآن أفضل كثيرا منذ قدوم كارتيرون".

سبب التعادل مع سموحة

وعن رأيه في موسم الأهلي حتى الآن قال: "قدمنا دور أول جيد جدا وصنعنا فارق كبير من النقاط، لكن لو أردنا الفوز باللقب علينا تقديم نفس الأداء. كل الفرق لديها نفس الفرص، كان لدينا إصابات وقدمنا أداء جيدا لذا أريد الإشادة بفريقي وأشكرهم على أنهم لم يُظهروا أي نواقص لدى الفريق".

أما عن التعادل مع سموحة علق "من المنطقي أن نتعادل ضد سموحة في ظل الضغوط، لابد أن تأتي فترة انخفاض في المستوى. المباراة كان لها ظروف خاصة لأننا عدنا قبلها بوقت قصير من جنوب إفريقيا. لا أصفها بالإخفاق في ظل تلك الظروف والأمر كان مقبولا".

وأتم "لم أحصل على فترة إعداد، وأقوم ببعض التجارب خلال المباريات".

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