أمير عبد الحميد يحكي موقفا بين جوزيه و"الابن الروحي"

حكى أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق موقفا طريفا بين مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق ومحمد أبو تريكة لتحفيزه.

حارس الأهلي السابق "جوزيه مدرب كبير وعملاق وله تاريخ وحب كبير لجماهير النادي الأهلي، كان يتعامل مع اللاعبين بذكاء، وهناك موقف لا يُنسى مع أبو تريكة".

وواصل خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "في أحد المباريات بين الشوطين، توجه جوزيه بالسؤال لجميع اللاعبين عن اللاعب رقم 22 وهو أبو تريكة، حتى أنه سأل أبو تريكة نفسه، في محاولة لإحراجه".

وتابع "جوزيه استمر في سؤاله أين اللاعب الموهوب رقم 22، لم أراه في الشوط الأول، وبعد أن شارك أبو تريكة في الشوط الثاني نجح في إحراز هدف".

وأتم: "أبو تريكة كان الابن الروحي لمانويل جوزيه، فكانت صورة أبو تريكة مُعلقة في سيارة جوزيه".

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