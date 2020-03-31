وكيل أطهر الطاهر: تلقينا مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك.. واللاعب يريد اللعب في مصر

كشف أحمد عثمان وكيل أعمال اللاعب أطهر الطاهر، الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني، إن هناك عدد من الأندية المصرية دخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته.

أطهر الطاهر النادي : الهلال

وقال عثمان عبر قناة النهار: "الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات شفهية لضم اللاعب عن طريق وكلاء اللاعبين ولم ترتقي العروض إلى الشق الرسمي".

وأشار: "عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا دون العودة للهلال السوداني".

وأكمل "وجهة اللاعب القادمة هي مصر رغم تلقيه عروض من المغرب وتونس".

وكان أطهر الطاهر كشف في وقت سابق عن تلقيه عدة عروض من أندية الدوري المصري.

وسجل أطهر الطاهر ظهير الهلال هدفين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من بينهما هدف في شباك الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير 2-1.

وشارك الظهير الدولي السوداني البالغ من العمر 23 عاما في 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.

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