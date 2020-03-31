الأهلي: مجلس الإدارة لم يناقش ملف التجديد لفتحي

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - صن داونز

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتم التطرق لمستجدات التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الفريق لتجديد تعاقده، خلال الاجتماع الأخير للمجلس مساء الثلاثاء.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

صرح فؤاد عبر قناة TEN "لم يتم التطرق للتفاوض مع فتحي خلال اجتماع المجلس، لأنه ببساطة هناك لاعب على رأس المجلس، أسطوري ونجم لم تشهد الملاعب له مثيل، إنه محمود الخطيب".

وأضاف "كابتن الخطيب مفوض من مجلس الإدارة لتولي ملف كرة القدم، ولأن الكابتن ديمقراطي، هناك لجنة للتخطيط يتشاور معها في مثل هذه الأمور".

أخبار متعلقة
القيعي: فتحي سيفكر بطريقة سليمة ويستمر مع الأهلي.. وهذا في مصلحته متعب: نصحت فتحي بالاستمرار في الأهلي.. ولا أعرف سبب الهجوم علي حتى الآن وما يحدث يعرضني للاكتئاب مصدر مقرب من فتحي لـ في الجول: هذه تفاصيل الخلاف المالي.. ورغبته الاستمرار في الأهلي في الجول يكشف - تفاصيل عرض الأهلي المالي لـ أحمد فتحي.. راتب صافي وشارة القيادة

وأشار شريف فؤاد "حتى اللحظة، كان هناك جلسة بالأمس، واللاعب طلب مهلة تنتهي غدا".

وأردف "فتحي من أبناء النادي، والكل حريص على استمراره ولكن هناك لوائح تحكم النادي الأهلي، وظروف تمر بها الرياضة المصرية والعالمية".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "محمود الخطيب يعرض القرارات على المجلس لاعتمادها، لكن فكرة أن مجلس الإدارة بحث وقرر غير موجودة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود

ميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبه

فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه

تكليف لـ عبد الحفيظ بسبب كورونا.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

الأهلي فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل أطهر الطاهر: تلقينا مفاوضات شفهية من الأهلي والزمالك.. واللاعب يريد اللعب في مصر 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الفتاح يعتذر عن عدم تولي منصب رئاسة لجنة الحكام ويرشح ثنائي لخلافة الغندور 17 دقيقة | مصر
الأهلي: مبلغ علاج مؤمن زكريا قد يتضاعف مستقبلا.. لن نتوان عن مساعدته 17 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: مجلس الإدارة لم يناقش ملف التجديد لفتحي 35 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك يختار مركزه إذ لم يكن مدافعا ومهاجم تصعب مراقبته 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد حسن: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة ساعة | مصر
وفاة رئيس مارسيليا السابق بـ فيروس كورونا ساعة | أوروبا
خليك في البيت - هاني العجيزي ولعبة الأسئلة.. عن أحرف لاعب في تاريخ مصر وأجمل هدف أحرزه ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 اتحاد الكرة: إجراءات الزمالك سليمة في توثيق عقد كهربا.. عقوبتان في انتظار اللاعب حال إدانته
قد ينال إعجابك