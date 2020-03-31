الأهلي: مجلس الإدارة لم يناقش ملف التجديد لفتحي

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتم التطرق لمستجدات التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الفريق لتجديد تعاقده، خلال الاجتماع الأخير للمجلس مساء الثلاثاء.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

صرح فؤاد عبر قناة TEN "لم يتم التطرق للتفاوض مع فتحي خلال اجتماع المجلس، لأنه ببساطة هناك لاعب على رأس المجلس، أسطوري ونجم لم تشهد الملاعب له مثيل، إنه محمود الخطيب".

وأضاف "كابتن الخطيب مفوض من مجلس الإدارة لتولي ملف كرة القدم، ولأن الكابتن ديمقراطي، هناك لجنة للتخطيط يتشاور معها في مثل هذه الأمور".

وأشار شريف فؤاد "حتى اللحظة، كان هناك جلسة بالأمس، واللاعب طلب مهلة تنتهي غدا".

وأردف "فتحي من أبناء النادي، والكل حريص على استمراره ولكن هناك لوائح تحكم النادي الأهلي، وظروف تمر بها الرياضة المصرية والعالمية".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "محمود الخطيب يعرض القرارات على المجلس لاعتمادها، لكن فكرة أن مجلس الإدارة بحث وقرر غير موجودة".

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