الخطيب: نعيش فترة في منتهى القسوة.. وعلينا استعادة الترابط الأسري

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في كلمة مسجلة عبر قناة ناديه، تعليقا على الأحداث الجارية بخصوص تفشي فيروس كورونا.

وقال الخطيب: "الأهلي يعيش يوما تاريخيا، حيث عقدنا لأول مرة اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرينس، كل عضو كان في منزله أو مكتبه وأنا بالنادي".

وشدد "الأهلي ملتزم جدا بإجراءات الوقاية. مددنا إغلاق الفروع وتجميد النشاط لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل ونعيد تقييم الوضع بعد ذلك".

وأردف "نعيش فترة في منتهى القسوة علينا وعلى العالم أجمع، لابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية".

وأكمل "ربما يريد الله منحنا آية من آياته أن شيء بسيط يجعل العالم يجلس في بيته. علينا استغلال الموقف خاصة كرجال لنقرب من بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وأحفادنا. افتقدنا الترابط الأسري الذي تربينا عليه".

وأوضح "لم يعد هناك ترابط أسري بسبب التكنولوجيا، فربما تلك فرصة لاستعادته".

واستمر "نحن مجبرون، ربما من الله، أن نجلس ونتحدث، ونعيد النظر في أنفسنا ونراجع أنفسنا والفترة الماضية من حياتنا".

وأتم "علينا الاهتمام بالنظافة العامة لأن النظافة من الإيمان، ونقدر تلك الفترة العصيبة حتى يحمينا الله من الوباء، وأذكركم بالاستغفار".

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