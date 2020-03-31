لاسارتي يتحدث عن وجهته المحتملة عقب فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي - أطلع برة

فتح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي الباب حول توليه مهمة كولو كولو التشيلي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

لاسارتي قال لـ "La Cuarta" التشيلية عن إمكانية توليه المهمة: "الآن لا أعرف، هو أحد الخيارات لكن علينا أولا إنهاء أزمة فيروس كورونا، إذا انتهى الأمر بنجاح، أنا أحب مشروع النادي وكنت أفكر في ذلك".

ولا يعد لاسارتي غريبا عن الأندية التشيلية إذا درب فريقي يونفرسيداد كاتوليكا ويونفرسيداد دي تشيلي.

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ويعد لاسارتي أحد المرشحين لتولي تدريب كولو كولو وصيف الموسم الماضي، لكن تم إسقاطه من قائمة المرشحين بسبب عدم قدرته في السفر لأسباب شخصية في وقت سابق.

وتابع لاسارتي عن المفاوضات "تحدثت مع شخص واحد فقط لكن لم يتعلق الأمر بأي شيء على الإطلاق، أعرف أن اسمي كان موجودا في القائمة، وقلت له ألا يضعوني في اعتبارهم لأنني لن أسافر خارج البلاد بسبب المقربين مني وكان هذا قبل شهر".

وأضاف "في ذلك الوقت لم أكن في موقف للحصول على مقعد المدير الفني في النادي، ومع تفشي الوباء صار الأمر مستحيلا".

وتوقف نادي كولو كولو التشيلي في البحث عن مدربه الجديد لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

لاسارتي لم يدرب أي فريق منذ تجربته مع الأهلي والتي انتهت في يوليو الماضي.

ويمتلك الأوروجوياني البالغ 59 عاما تجربة قوية في تشيلي إذ توج مع يونفرسيداد دي تشيلي بـ 3 ألقاب محلية في الفترة بين 2014 و2015.

وتوقف الموسم في تشيلي بعد إقامة 8 جولات، إذ يحتل الفريق المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ويتذيل ترتيب المجموعة الثالثة في كوبا ليبرتادوريس برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن خورخي ويلسترمان البوليفي وبينارول الأوروجوياني وأتليتكو باراناينسي البرازيلي.

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