خليك في البيت – جيلبرتو ولعبة الـ8 أسئلة: عن أسطورة أراد اللعب معها.. ومنصب مستقبلي في الأهلي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد أيقونات الأهلي، الظهير الأيسر الأنجولي سيباستياو جيلبرتو.

ما هى أسعد لحظة في مسيرتك الكروية؟

مع أنجولا الفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عام في إثيوبيا والتأهل لكأس العالم بالأرجنتين عام 2001 ولكن الحدث الأهم هو التأهل لكأس العالم بألمانيا 2006.

مع الاهلي كانت هناك الكثير من اللحظات السعيدة لقد حققنا بطولات وانجازات كثيره خاصة على المستوى القاري واللعب في كأس العالم للأندية.

ما اسوأ لحظة في مسيرتك؟

قد أختار الإصابة التي تعرضت لها في وتر أكيليس وايضا خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا 2007 خاصة وان النهائي كان في ملعبنا.

جمعتك علاقة جيدة بالمدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه فما رأيك فيه كشخص وكمدرب؟

جوزيه مدرب عظيم، لقد اكتشف الكثير من المواهب وبنى فريق عظيم في الأهلي هو كان يعرف كيف يحقق النجاح لأنه شخص ذكي، على المستوى الشخصي كان أبا وأخا لنا وجعلنا جميعا اسرة واحدة.

كانت لديك شراكة مميزة مع فلافيو برأيك ما أفضل هدف قمت بصناعته له؟

كنا ثنائيا مميزا، فلافيو كان يتحرك كثيرا وكنا متفاهمين بدرجة كبيرة لكن لا أتذكر هدفا محددا. كل هدف ساهمت فيه مع زملائي يشكل أهمية خاصة لي.

من اللاعب الذي كنت تحلم بأن تلعب بجواره؟

محمود الخطيب، شاهدت له مقاطع كثيرة عندما كان لاعبا، لقد كان مبهرا وأرسل له التحيات وأتمنى له التوفيق كرئيس للنادي الأهلي.

إذا سنحت لك الفرصة بالعمل في الأهلي مستقبلا فما هو المنصب الذي تراه مناسبا لك؟

العمل في الأهلي شرف كبير لي خاصة وانك تكون لاعبا سابق في نادي كبير، سأختار منصب إداري مثل بافيل نيدفيد في يوفنتوس أو خافيير زانيتي في انتر ميلان وسوف أقوم بخدمة النادي في اي عمل يطلب مني.

هل تتابع مباريات الأهلي خلال الفترة السابقة وما رأيك فيما يقدمه الفريق؟

نعم اشاهد كل مباريات الفريق والأهلي حاليا يمتلك فريق قوي ومدير فني على مستوى عال. أتمنى ان تعود الكرة مرة أخرى بعد القضاء على فيروس كورونا وان يحقق الفريق دوري أبطال إفريقيا.

- ما هو فريقك المكون من 5 لاعبين من الجيل التاريخي للأهلي؟

اختيار صعب للغاية، لقد لعبت مع لاعبين كبار أمثال عصام الحضري ووائل جمعة ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات وفلافيو وعماد متعب وآخرين لذلك سأقول أن الـ 30 لاعبا الذين تواجدوا معي في كل موسم في الأهلي هم الأفضل دائما.

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