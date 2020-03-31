هل يصل النمر للزعيم؟ تقرير سعودي يشير لاقتراب فالكاو من الهلال

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

فالكاو - جالاتاسراي

دخل نادي الهلال في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي ولاعب جالاتا سراي التركي راداميل فالكاو لضمه إلى صفوفه الصيف المقبل.

راداميل فالكاو

النادي : جالاتا سراي

الهلال

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن الهلال يفاوض فالكاو تحسبا للرحيل المحتمل لمهاجمه بافيتيمبي جوميز.

وأوضح التقرير أن فالكاو والمُلقب بالنمر وافق مبدئيا على الانتقال ولكن يجب الحصول على موافقة جالاتا سراي إذ أن تعاقده مع النادي التركي يستمر لـ2022.

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ويحاول الهلال حاليا تمديد عقد جوميز لموسم إضافي وهو شرط التجديد التلقائي لكن اللاعب الفرنسي يفكر في الرحيل.

وانضم فالكاو إلى جالاتا سراي قادما من موناكو في الصيف الماضي وسجل 10 أهداف وصنع هدفا في 20 مباراة مع الفريق التركي.

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