هل يصل النمر للزعيم؟ تقرير سعودي يشير لاقتراب فالكاو من الهلال

دخل نادي الهلال في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي ولاعب جالاتا سراي التركي راداميل فالكاو لضمه إلى صفوفه الصيف المقبل.

راداميل فالكاو النادي : جالاتا سراي الهلال

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن الهلال يفاوض فالكاو تحسبا للرحيل المحتمل لمهاجمه بافيتيمبي جوميز.

وأوضح التقرير أن فالكاو والمُلقب بالنمر وافق مبدئيا على الانتقال ولكن يجب الحصول على موافقة جالاتا سراي إذ أن تعاقده مع النادي التركي يستمر لـ2022.

ويحاول الهلال حاليا تمديد عقد جوميز لموسم إضافي وهو شرط التجديد التلقائي لكن اللاعب الفرنسي يفكر في الرحيل.

وانضم فالكاو إلى جالاتا سراي قادما من موناكو في الصيف الماضي وسجل 10 أهداف وصنع هدفا في 20 مباراة مع الفريق التركي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت – محمود فايز ولعبة الأسئلة.. اللعب تحت تأثير الغاز والتسبب في خسارة لقب

رئيس خيتافي: الليجا قد تعود يوم 29 مايو.. وينتقد الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر "الفيديو" اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا

تنس - صفوت لـ في الجول: هناك تجميد للتصنيف العالمي.. ولم يتم الإعلان عن تأثير ذلك عقب العودة