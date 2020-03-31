نجوم مصر 1934 - (5) حسن الفار.. مكتشف حسن شحاتة وواقعة طريفة في القمة

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

الحلقة الخامسة وحسن الفار لاعب الوسط أيمن في مواجهة المجر.

عائلة الفار

ولد عام حسن الفار عام 1909 بحي عابدين وهو الأخ الأكبر لـ 3 أشقاء لعبوا دوليا وأولمبيا وهم حسين الفار وشريف الفار.

بدأ اللعب بصفوف المختلط عام 1930 في مركز المدافع الأيسر محققا معظم بطولاته مع الأبيض في بداية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات.

واقعة طريفة

يمتلك حسن الفار واقعة طريفة في مواجهتي بين الأهلي والزمالك، في مباراة ودية عام 1931 أحرز هدفا في مرماه وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-2.

وفي 1938 بنهائي كأس مصر سجل هدفا في مرماه بالخطأ وانتهت المباراة بالتعادل وأعيدت مجددا، وأصبح أول لاعب يسجل هدفا عكسيا في تاريخ القمة المصرية.

وفي موقف طريف سجل شقيقه حسين الفار –لاعب الأهلي- هدفا في مرماه مساهما في فوز الزمالك باللقب حينها.

حسن الفار لعب مسيرته بالكامل بصفوف الزمالك، عقب اعتزاله عام 1947، درب فريق الناشئين بالزمالك لمدة 10 سنوات.

مكتشف حسن شحاتة

وعُين مديرا فنيا لفريق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وساهم في صعود الفريق من الدرجة الثانية للأولى واستمر في تدريبه حتى وفاته.

وضم هذا الفريق حسن شحاتة الذي رشحه حسن الفار بالانتقال للزمالك عام 1966، والباقي للتاريخ.

توفي عام 1973 عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت – محمود فايز ولعبة الأسئلة.. اللعب تحت تأثير الغاز والتسبب في خسارة لقب

رئيس خيتافي: الليجا قد تعود يوم 29 مايو.. وينتقد الأندية التي خفضت رواتب لاعبيها

فان بيرسي يختار أفضل لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

اجتماع مجلس إدارة الأهلي عبر "الفيديو" اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا

تنس - صفوت لـ في الجول: هناك تجميد للتصنيف العالمي.. ولم يتم الإعلان عن تأثير ذلك عقب العودة