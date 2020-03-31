خليك في البيت - فرح عبد العزيز ولعبة الأسئلة.. مباراة لا تنسى بالتأهل للأولمبياد وعدم حب كرة القدم

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحدة من نجوم تنس الطاولة، فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك ومنتخب مصر.

وكانت تلك إجابتها على الأسئلة:

- أصعب لاعبة واجهتيها؟

لاعبة صينية تدعى ليو شيوين Liu Shewen.

- لاعبة بتطمني لوجودها في فريقك؟

دينا مشرف أو نادين الدولتلي.

- إذا كنت بطلة في لعبة أخرى ماذا ستكون؟

ألعاب القوى، في الجري بالتحديد لأن عائلتي كانت تمارس ألعاب القوى.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

كنت مصابة في الظهر وكان هناك مباريات في الدوري مع الزمالك ولابد من مشاركتي، ولعبت وقتها والحمد لله فزت.

- مباراة لا تنسيها؟

مباراة التأهل للأولمبياد.

- بتشجعي كرة قدم؟ لو مشجعة من هو فريقك المفضل؟

لا أحب كرة القدم :D

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

كوبي براينت (كرة سلة) - روجر فيدرير، سيرينا ويليامز (تنس) - سامسنوف (تنس طاولة) - محمد صلاح (كرة قدم)

- أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا بالنسبة لك؟

عمرو الجندي - أحمد علي صالح - محمد أبو تريكة - هداية ملاك.

- العمل الفني المفضل لكي؟

مسلسل الوصية - فيلم تيتا رهيبة

- فنان لا تفوتي له أي عمل؟

أحمد أمين.

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