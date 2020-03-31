تيليجراف: سانشيز سيعود مرة أخرى لـ يونايتد.. إنتر لا يرغب في ضمه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر

يستعد أليكسيس سانشيز للعودة مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة لم تكلل بالنجاح مع إنتر ميلان وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن النجم التشيلي لن ينضم بشكل نهائي لكتيبة أنطونيو كوتتي، وسيعود أدراجه مرة أخرى نظرا لعدم قدرته على ترك بصمة مع الفريق الإيطالي.

وينتهي تعاقد سانشيز بشكل رسمي يوم ٣٠ يونيو المقبل مع إنتر، لكن الموسم الجاري قد يستمر لأبعد من ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الذي تسبب في توقف كل المسابقات الرياضية في العالم.

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وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد رحب في وقت سابق بعودة سانشيز إلى أولد ترافورد مرة أخرى.

وصرح سولشاير قائلا: "أليكسيس سيعود إلينا في الصيف وسيثبت أنكم جميعا مخطئين".

صاحب الـ٣١ عاما لعب مع إنتر ١٥ مباراة في كل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع ٣ آخرين.

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