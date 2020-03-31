تقرير: يوفنتوس قد يحاول بيع رونالدو في الصيف بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في ميلان

يبحث نادي يوفنتوس فكرة بيع نجمه كريستيانو رونالدو في حالة إذا ما زادت تداعيات تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وإيطاليا والنادي بشكل خاص، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ماسيجيرو".

ووفقا للتقرير أن النادي فكر في إنهاء تعاقدات فريق الشباب لديه لكنه وجد أن ذلك لن يحل المشكلة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتسبب في ضربة قوية للغاية لاقتصاد النادي بشكل خاص والعالم أجمع.

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الخيار المطروح حاليا هو بيع النجم البرتغالي صاحب الـ٣٥ عاما خلال السوق الصيفية والذي يمتد تعاقده حتى صيف ٢٠٢٢.

وحدد يوفنتوس مبلغ ٧٠ مليون يورو للتخلي عن خدمات رونالدو، بعيدا عن ذلك الرقم، يواجه النادي أزمة في أن عمر اللاعب قد يقف عائقا أمام اهتمام الأندية الأخرى في ضمه، بجانب راتبه السنوي الذي يقدر بصافي ربح ٣٠ مليون يورو.

السيناريو الثاني الذي يفكر به يوفنتوس هو عدم تجديد عقد رونالدو بأي حال من الأحوال، وقتها سيكون في الـ٣٧ من عمره واقترب من نهاية مسيرته.

الخيار الثالث، هي محاولة تجديد عقد رونالدو لمدة موسم، مقابل تقليل راتبه وتهيئة الأوضاع للظروف الاقتصادية الحالية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" ألمحت إلى أن ريال مدريد قد يكون مهتما بضم اللاعب.

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