تقرير: اهتمام إنجليزي بضم كوتينيو هذا الصيف

تتنافس عدد من الأندية الإنجليزية لضم فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ناديي مانشستر يونايتد وليستر سيتي مهتمان بضم اللاعب البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة إل موندو ديبورتيفو قد كشفت عن رغبة كوتينيو في العودة للدوري الإنجليزي إذا لم يستمر في برشلونة.

وأوضح التقرير أن كوتينيو غير مهتم بالعودة إلى إنتر أو الانضمام إلى باريس سان جيرمان لكنه حريص على العودة لإنجلترا.

وأضاف التقرير أن أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حريص على ضم كوتينيو إلى أولد ترافورد الموسم المقبل.

وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو، لكن التقارير الألمانية تفيد بعدم رغبة النادي الألماين في ذلك.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن تشيلسي ضمن المهتمين بضم كوتينيو لكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وسجل كوتينيو 8 مرات في 15 مباراة بالدوري الألماني، بعد أن رحل عن برشلونة بسبب عدم الوصول لمستواه المعهود.

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