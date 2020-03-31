نجم أستون فيلا يعتذر بسبب عدم الالتزام بـ "البقاء في المنزل"

اعتذر جاك جريليش نجم أستون فيلا عن عدم الالتزام بقواعد "البقاء في المنزل" التي تطبها الحكومة الإنجليزية للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا

ونشر قائد أستون فيلا مقطع فيديو يعترف فيه بأنه ذهب بـ"غباء" إلى منزل أحد الأصدقاء أثناء فترة العزل الصحي.

جاء ذلك بعد أن تم تصوير جريليش صاحب الـ24 سنة وهو في الشارع خلال تحقيق الشرطة في حادث سير.

وانتقلت الشرطة إلى مقر الحادث، حيث تم التقاط صورة جريليش الذي كان في زيارة لمنزل صديقه.

وتسببت الصور في انتقادات كبيرة لنجم أستون فيلا، حيث وصفه المدرب الإنجليزي هاري ريدناب والإعلامي بيرس مورجان بـ"الغبي".

وقال جريليش في اعتذاره: "أريد أن أقوم برسالة فيديو سريعة لأكشف مدى إحراجي الشديد مما حدث، إنه وقت صعب على الجميع في الوقت الحالي، حيث نقضي أوقاتنا في بيوتنا".

وتابع "تلقيت مكالمة من صديق يطلب الذهاب إليه ووافقت بغباء على ذلك، لا أريد أن يرتكب أي شخص نفس الخطأ وأحث الجميع على البقاء في المنزل".

ويعد جريليش الذي يقدم موسما رائعا أحد أهداف مانشستر يونايتد خلال فترة التعاقدات الصيفية المقبلة.

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